150 de achitări obţinute de procurorii constănţeni în anul 2007

Rușinică!

150 de achitări obținute de procurorii constănțeni în anul 2007

După aproape două ore de la anunțata conferință de presă, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Laura Codruța Koveși, prezentă la ședința de bilanț a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a stat de vorbă cu presa. Ea ne-a declarat că principala problemă la nivelul Constanței este cea a lipsei de personal și că, în prezent, în Constanța sunt unități de parchet cu un singur procuror sau cu doi. Lipsa de personal este și cauza întârzierii în soluționarea dosarelor și are efect și asupra calității actului de urmărire penală. Un singur procuror are de soluționat în cursul unui an aproximativ 1.000 de dosare. Pentru rezolvarea acestei situații s-a propus modificare legislativă în privința admiterii în magistratură, a declarat Kovesi. În prezent, la nivel național sunt 544 de posturi de procurori vacante, iar la Constanța 26. Într-o altă ordine de idei, peste 14 posturi de conducere la parchetele constănțene vor rămâne vacante în acest an și procurorii constănțeni nu se înghesuie să le ocupe. Ei sunt nemulțumiți de modalitatea de organizare a concursurilor pentru funcțiile de conducere, de bibliografia necesară și de faptul că nici din punct de vedere financiar nu sunt stimulați. O altă problemă la nivelul parchetelor constănțene o reprezintă cele 150 de achitări pronunțate în dosare de instanțele de judecată în cursul anului 2007. Laura Codruța Koveși a precizat că o parte dintre acestea sunt imputabile procurorilor, iar o alta sunt datorate unei practicii judiciare neunitare la nivelul instanțelor. Ea a mai spus că se va face o analiză obiectivă a motivelor care au condus la aceste achitări și se vor lua măsuri dacă ele sunt imputabile procurorilor. În cazul în care acestea sunt cauzate de practica judiciară neunitară, procurorii vor sesiza Consiliul Superior al Magistraturii. Un alt subiect abordat la întâlnirea dintre Laura Codruța Koveși și procurorii constănțeni l-a constituit trecerea infracțiunilor de spălare de bani de la DIICOT la parchetele de pe lângă tribunal. În acest scop, procurorii constănțeni au apreciat că au nevoie de mai multă pregătire profesională în privința acestor infracțiuni și a celor de corupție. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Laura Codruța Koveși, a mai afirmat că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța deține unul dintre cele mai moderne sedii din țară și că în măsura în care vor exista fonduri se va trece și la renovarea celorlalte sedii de parchete din Constanța.