15.000 de amenzi, aplicate de Poliţia Română cerşetorilor şi vagabonzilor din România!

În primele șase luni ale acestui an

15.000 de amenzi, aplicate de Poliția Română cerșetorilor și vagabonzilor din România!

În primele șase luni din acest an, activitatea Poliției Române s-a axat pe creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, combaterea criminalității și consolidarea activității de ordine publică, prin creșterea capacității de acțiune, amplificarea relațiilor de colaborare și cooperare inter-instituțională, precum și reducerea timpului de răspuns la solicitarea cetățenilor sau la producerea unor evenimente, se precizează într-un comunicat de presă remis de IGPR. Astfel, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, în toate județele țării au fost organizate acțiuni „în scopul asigurării unei riposte ferme împotriva celor care nesocotesc legea și pun în pericol siguranța cetățenilor”. Potrivit bilanțului, polițiștii au intervenit la peste 240.000 de evenimente. Au efectuat peste 90.000 de razii și acțiuni cu efective lărgite în zonele cu potențial criminogen. În urma activităților preventive desfășurate, au descoperit peste 50.000 de infracțiuni, dintre acestea, 78,39% fiind descoperite în flagrant delict. De asemenea, au intervenit la peste 290.000 de solicitări ale cetățenilor și la peste 390.000 de apeluri primite prin sistemul unic de urgență 112, în 87,65% dintre acestea intervenția făcându-se sub 10 minute. Au aplanat peste 86.000 de stări conflictuale (43.271 intrafamiliale, 5.713 între grupuri și 37.368 din alte motive). Au fost luate măsuri în 14.949 de cazuri de minori lipsiți de supraveghere care au fost predați familiilor, iar în peste 2.000 de cazuri au fost încredințați centrelor de ocrotire. De asemenea, au fost aplicate aproximativ 15.000 de sancțiuni contravenționale persoa-nelor care apelau la mila publică sau vagabondau, iar aproximativ 3.000 au fost predate familiilor sau internate în centre de ocrotire. De la începutul anului, polițiștii de la transporturi au desfășurat 170 de activități de prevenire a călătoriilor frauduloase, cu oprirea trenurilor de linie, au însoțit peste 70.000 de trenuri de persoane și peste 3.300 de trenuri de marfă. Polițiștii de investigații criminale au destructurat, în primul semestru, 548 de grupări infracționale și grupuri spontan constituite, fiind cercetate 2.070 de persoane, dintre care 670 în stare de arest.