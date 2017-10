14 irakieni şi 5 traficanţi bulgari au fost prinşi la frontiera cu Bulgaria

1

Merkeleasa realeasa

Sa fie trimisi in Germania in cea mai mare viteza, sa-i ia Tzatza Merkel, sa se spele cu ei pe cap, ca tot a castigat ea cel de-al patrulea mandat. Merkel reales la al patrulea congres. Traiasca si infloreasca sumpa noastra EUSSR. Cine a trait in "Epoca de Aur" stie ce am vrut sa spun. Cu partidul nostru-n frunte vom avea victorii multe.