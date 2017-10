14 funcţionari publici din Mangalia, în vizorul DGA. Prejudiciul estimat este de 500.000 de euro

14 funcționari publici din Mangalia, în vizorul DGA. Prejudiciul estimat este de 500.000 de euro

Astăzi, ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Constanța, în baza ordonanței de delegare emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și sub coordonarea acestuia, au efectuat o percheziție la domiciliul lui C.V.C., funcționar public cu funcție de conducere în cadrul S.P.A.D.P.P. Mangalia, suspectat de săvârșirea mai multor infracțiuni în legătură cu atribuirea și derularea unor contracte de achiziții publice.Potrivit anchetatorilor, la data de 29 martie 2016, la nivelul unității de parchet s-a început urmărirea penală, cu privire la săvârșirea mai multor infracțiuni, în perioada 2007-2010, de către reprezentanți ai S.P.A.D.P.P. Mangalia (subunitate cu personalitate juridică aflată în directa subordonare a Consiliului Local Mangalia), constând în întocmirea unor documente cu caracter eminamente nereal pentru decontarea ilicită a unor lucrări neefectuate.Prin folosirea acestora, au fost generate succesiv/ulterior alte contracte de achiziție publică, care trebuiau asigurate în garanție de către partenerul contractual din anul 2007. Prejudiciul total provocat bugetului local este de aproximativ 14 milioane de lei.Față de suspectul C.V.C. s-a dispus măsura sechestrului asigurator pe bunuri în valoare de 100.000 de Euro, prejudiciul cauzat de infracțiunile pentru care este cercetat fiind estimat la valoarea de 500.000 Euro.Prin ordonanța din 12 aprilie 2017, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a dispus extinderea cercetărilor și continuarea urmăririi penale față de 14 suspecți, toți funcționari publici, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu folos patrimonial și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată, precum și delapidare.C.V.C. este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu folos patrimonial, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, ambele în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.