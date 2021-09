11 ani de bătălii și victorii, pentru LMP. „Au fost eforturi care au schimbat profund cursul evoluției noastre”

Cuvântul de ordine în această asociație profesională este camaraderia, acesta fiind și motivul pentru care, pe lângă lupta pentru obținerea unor modificări legislative care să le îmbunătățească viața profesională militarilor, LMP s-a implicat activ în diverse campanii umanitare, venind de fiecare dată în sprijinul celor aflați în suferință.



Bătălii câștigate, pe „frontul” legislativ





Liga Militarilor Profesioniști a dobândit statutul juridic la 17 septembrie 2010 și, de la bun început, s-a implicat activ în corectarea unei legi discriminatorii prin care soldații profesioniști și militarii clasați au fost eliberați din sistem la vârsta de 40 de ani, după 20 de ani de serviciu militar, fără protecție socială și fără posibilitatea de a accesa o parte din drepturile lor civile. De-a lungul timpului, asociația a avut numeroase victorii: în 2021, a reușit să obțină o creștere a limitei de vârstă la 50 de ani, pentru soldații și gradații profesioniști, în Legea 23/2012, în 2015 a obținut o nouă creștere a vârstei, la 55 de ani, prin Legea 82/2015. O altă victorie a fost obținerea calității de militar pentru personalul militar contractual, astfel încât să nu mai fie asimilați civililor, în ceea ce privea pensia; a urmat o clasificare a militarilor în grupuri de lucru în condiții speciale (Legea 23/2012) și dreptul la o pensie militară de stat pentru SGP-iști (Legea 223/2015). Ulterior, liga a fost implicată în reglementarea acordării compensațiilor lunare de chirie, celor care contractează un împrumut imobiliar (Legea 288/2018). O altă izbândă importantă este prelungirea contractului pe perioadă nedeterminată, până la vârsta standard de pensionare, după 15 ani în sistemul militar. Inițial, soldații și gradații profesioniști erau nevoiți să reînnoiască contractele la fiecare trei ani.





„Din anul 2010 s-au produs schimbări importante, Corpul SGP având întreaga sa activitate reglementată prin modificările Legii 384/2006 (Statutul SGP): L-51/2010, L-23/2012, L-82/2015, prin care am obținut calitatea de militar, schimbarea titulaturii din „voluntar” în „profesionist”, mărirea limitei de vârstă până la care putem rămâne în sistem 45, 50, 55 de ani, grupe de muncă în condiții deosebite/speciale, similar cadrelor militare în activitate, etc. Foarte important, în 2015 am reuşit prin L-223/2015 să obținem dreptul la pensie militară pentru Corpul SGP. Ultimele reuşite au fost obținerea pentru corpul SGP, a Ordinului Onorific „În Serviciul Patriei” și acordarea compensației lunare pentru chirie celor care contractează un credit imobiliar destinat achiziționării unei locuințe. Adăugăm proiectele de modificare a L-384/2006 (Statutul SGP) și L-80/95 (Statutul Cadrelor Militare). Din 2010 și până în prezent, Corpul SGP s-a bucurat de un real dialog cu factorii decidenți din MApN, fapt ce a dus la o mai bună înțelegere a problematicilor comune. În prezent, LMP se bucură de o reală și totală deschidere din partea factorilor decidenți ai MApN, dialogul direct dovedindu-se constructiv, în beneficiul prezent și viitor al Armatei Române și Corpului SGP”, au arătat reprezentanții ligii.



Mesajul președintelui LMP, la ceas aniversar





Dănuț Albu, președintele LMP, a transmis următorul mesaj cu ocazia zilei festive: „Liga Militarilor Profesioniști sărbătoreşte anual, pe 17 septembrie, momentul în care a luat ființă ca asociație. Cu mândrie şi bucurie, mulțumesc, la ceas aniversar, tuturor camarazilor care fac parte din marea familie LMP. Această zi marchează punctul de plecare al camaraderiei noastre sub egida LMP, momentul în care militarii de la baza ierarhiei s-au unit pentru a-şi face auzită vocea. Eforturile noastre comune de-a lungul celor 11 ani, pe care astăzi îi bifăm triumfători, au schimbat profund cursul evoluției noastre ca cetățeni în uniformă. Liga Militarilor Profesionişti se înclină cu respect şi admirație în faţa faptelor de arme ale camarazilor şi îşi afirmă cu tărie hotărârea de a promova şi susţine, prin tot ceea ce face, valorile fundamentale ale militarilor de la baza ierarhiei. Totodată, se angajează să facă, dezinteresat, tot ceea ce depinde de membrii săi, pentru ca istoria “cetățeanului în uniformă” să fie scrisă cu mândrie, cunoscută, păstrată şi promovată consecvent, în aşa fel încât cei mai mai tineri dintre militari să-şi cunoască înaintaşii, să-i respecte şi să le urmeze exemplul. Am onoarea de a transmite tuturor membrilor LMP, în serviciu sau în rezervă, şi tuturor familiilor acestora gândurile mele bune, sincere urări de sănătate, împlinirea tuturor aspiraţiilor şi un respectuos salut camaraderesc. La mulți ani, nouă! Tot înainte, camarazi!”.

Liga Militarilor Profesioniști este o asociație neguvernamentală, apolitică, fondată la 1 iunie 2010. „Asociația militară apare din dorința de a continua o tradiție militară, având în vedere că aici, la Constanța, a fost înființată pentru prima dată în România o astfel de asociație, în urmă cu aproape 100 de ani, mai precis în 1928, sub denumirea de „Cercul Maiștrilor Militari de Marină” (Clubul Marinei) Ofițeri de garanție)”, punctau reprezentanții ligi, cuvintele lor fiind preluate și de Euromil, organizație reprezentativă pentru militari, la nivel european.