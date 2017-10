10 milioane de euro pentru viaţa unui militar mort la Tuzla

10 milioane de euro pentru viața unui militar mort la Tuzla

Așa cum am relatat și în alte rânduri, familiile militarilor care au murit în cumplitul accident aviatic de anul trecut de la Tuzla trăiesc în continuare propriile drame. Lacrimile și disperarea acestora sunt cu atât mai mari cu cât șefii Ministerului Apărării Naționale nu au făcut decât să ascundă multe aspecte legate de anchetă și să nu găsească niciun vinovat. Doar cine și-a îngropat un fiu ar putea să știe ce e în sufletul părinților celor doisprezece militari care au murit, în luna iulie a anului trecut, în accidentul aviatic de la Tuzla. Lacrimile care le curg pe obraji când vorbesc despre copiii lor ce s-au ridicat la cer mult prea devreme, durerea care li se citește în priviri, sfâșierea sufletească de care nu vor scăpa în viața asta sunt doar câteva dintre lucrurile care-i unesc într-o luptă care, din start, este nedreaptă. Iar asta pentru că o parte dintre familiile decedaților s-a hotărât să se ia de gât cu Statul Român, ținta lor fiind Ministerul Apărării Naționale. Rudele sunt nemulțumite de rezultatele anchetei Parchetului Militar, care a dispus neînceperea urmăririi penale, și care a concluzionat că nimeni nu poate răspunde pentru accidentul aviatic cel mai grav din istoria post-decembristă a României. În fine, părinții militarilor cred că Armata este de vină pentru că cei 12 au ajuns în mormânt și știu că trebuie să lupte în memoria lor pentru a se face dreptate. „L-am crescut 26 de ani și l-au omorât!“ Emilia Sărman, mama fruntașului Constantin Vlăduț Sărman, - care avea doar 26 de ani când s-a ridicat la ceruri -, este una dintre persoanele care au ales să dea în judecată Statul Român. Lacrimile femeii, al cărei singur copil a pierit într-un mod atât de cumplit, dezvăluie drama a unei mame pe care nimeni și nimic în viața asta nu o mai poate stinge. Ea știe însă că trebuie să lupte, cu forțele care i-au mai rămas și în memoria copilului ei,- ce e convinsă că o veghează de Sus -, pentru a se face dreptate! „Toată puterea mea s-a dus… Să sperăm că există un Dumnezeu și se va face dreptate!” - ne-a spus Emilia Sărman, printre râuri de lacrimi. „L-am crescut 26 de ani și l-au omorât! (…) Nu mă voi lăsa până nu se va face dreptate! Expertiza pe care au făcut-o în dosar este plină de lacune… Sunt și eu inginer, știu cum se face așa ceva, nici măcar nu a fost semnată de șeful de laborator… (…) Dacă Statul Român nu este de vină, atunci cine e? Cum se poate ca astăzi să fie bune acele avioane, iar a doua zi, (n.r. - după ce s-a petrecut tragedia) nu?” - ne-a spus femeia, revoltată de rezultatul anchetei Parchetului Militar, care a concluzionat că accidentul aviatic a avut loc din cauza unei defecțiuni tehnice. „Cum se poate să nu ai o mașină de pompieri și o salvare la fața locului, așa cum cer procedurile? I-a trecut cuiva prin cap să îi testeze pe cei din turnul de control cu un alcooltest?” - ne-a mai declarat Emilia Sărman. Precizăm că reprezentanții Armatei au declarat, la acel moment, că, la fața locului, au existat atât o mașină de pompieri, cât și o ambulanță. Emilia Sărman ne-a spus însă că mai multe persoane ce s-au aflat acolo i-au spus contrariul. Numai că reprezentanții Armatei le-ar fi impus tuturor să tacă și să respecte varianta îmbrățișată în mod oficial. „Mamă, când îți dai drumul de sus e atât de liniște!“ Constantin Vlăduț Sărman urma să se căsătorească. „Nu era căsătorit! Era cu o fată, care este tot în Armată, dar voia să-și facă mai întâi o casă. A murit pe un salariu minim pe economie… Pentru ce a trebuit să rămân singură?” - ne-a spus în continuare, plângând, femeia… „El a vrut în Armată! Îi plăcea atât de mult! Era atât de încântat de trupele speciale de la Târgu Mureș! Mi-era mereu teamă pentru el, dar mă liniștea spunând: «Mamă, când îți dai drumul de sus e atât de liniște!» Mi-a spus asta nu cu mult timp înainte de producerea tragediei… Atunci parcă am avut o presimțire, parcă am simțit că se va întâmpla ceva…” - ne spune femeia. „În ziua aceea, la patru și un sfert am vorbit cu el la telefon. Urma să sară (n.r. - cu parașuta)… Și acum îl aud: «Da, mamă, vin acasă!» - acestea au fost ultimele lui cuvinte…” - a completat Emilia Sărman, sfâșiată de durere. Cere daune de 10 milioane de euro! Dosarul prin care Emilia Sărman s-a îndreptat împotriva Statului Român, prin Ministerul Apărării Naționale, a fost înregistrat la data de 1 septembrie 2010 și a căpătat numărul 41791/3/2010. El se află pe rolul Tribunalului București, secția a III - a Civilă și are obiectul „acțiune în răspundere delictuală”. La data de 13 ianuarie 2011 a avut loc primul termen de judecată. Ea a cerut amânarea procesului pentru a-și angaja un apărător. Următoarea înfățișare va avea loc la data de 10 martie. Emilia Sărman ne-a declarat că cere de la Statul Român, prin Ministerul Apărării Naționale, suma de 10 milioane de euro! „Din banii ăștia vreau să cumpăr elicoptere pentru Armată! Știu că asta ar fi făcut și băiatul meu!” - ne-a declarat mama lui Constantin Vlăduț Sărman. „Dacă instanțele de aici nu îmi vor face dreptate voi merge la CEDO, vreau să povestesc acolo ce s-a întâmplat la Tuzla!”, a conchis femeia. „Sunt niște minciuni gogonate!“ Mai sunt încă cel puțin trei familii ale militarilor omorâți la Tuzla care au dat Statul Român în judecată, prin Ministerul Apărării Naționale. Contactat telefonic, tatăl militarului Cosmin Florescu ne-a declarat că daunele pe care le solicită Armatei sunt tot de 10 milioane de euro. Vizavi de rezultatul anchetei, acesta ne-a declarat că la dosar „sunt niște minciuni gononate!”. Acțiunea civilă a familiei Florescu se află tot pe rolul Tribunalului București, dar la Secția a V-a civilă. Dosarul are numărul de înregistrare 44545/3/2010, iar primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 14 iunie. Obiectul dosarului este tot „acțiune în răspundere delictuală”.