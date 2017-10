Zootehniştii vor putea accesa cea de-a doua tranşă a subvenţiei pe cap de animal

De miercuri, 11 noiembrie,

Zootehniștii vor putea accesa cea de-a doua tranșă a subvenției pe cap de animal

La mijlocul săptămânii, s-a iscat un nou scandal între guvernanți și zootehniștii români. Din lipsa banilor la bugetul de stat, s-a hotărât ca subvenția pe cap de animal pentru anul 2009 să fie acordată fermierilor în două tranșe. Prima tranșă, de 15 lei pentru ovine și caprine, respectiv 200 lei pentru bovine, a fost plătită. Restul de bani vor fi acordați prin bănci, potrivit președintelui României. „Convențiile cu CEC, BRD și BCR, pe care le-a semnat și APIA, și Fondul de Garantare a Creditului Rural, stabilesc plata a 334 de lei pe fiecare cap de vită și plata a 26 de lei pentru fiecare oaie. În proces de discutare a condițiilor de acordare a finanțării pentru zootehnie se mai află Raiffeisen Bank și Bancpost”, a declarat Traian Băsescu. Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură - Agrostar a reacționat imediat, respingând soluția președintelui. „Acest mecanism financiar înseamnă garanția colaterală a fermierului alături de Fondul de Garantare a Creditului Rural cu 50%, comisioane bancare și tot hățișul birocratic al întocmirii unui dosar de creditare. Pierderea suportată de către crescătorii de animale se ridică la suma de 37 lei pe cap de animal la bovine și 3 lei pe cap de animal la ovine și caprine”, a declarat Niculae Ștefan, președintele Agrostar. Crescătorii de animale din Constanța sunt însă mulțumiți de rezultatele negocierilor și fac lumină în acest caz. „Putem spune că suntem 90 - 95% mulțumiți de soluția găsită de președintele României. Normal, acești bani trebuia să-i primim anul viitor. Ideea este că luăm ceva, mai ales în actualele condiții, în care există o penurie de furaje. Nu mai contează că pierdem din acest mecanism financiar aproximativ 10% din tranșa a doua”, a precizat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Olteanu, președintele Asociației Crescătorilor de Taurine Constanța. „Presiunile pe care le-am făcut la președinție au avut rezultate. Sunt mulți crescători de animale care au proiecte accesate și sunt în imposibilitatea de a mai plăti ratele bancare. Fermierii nu sunt obligați să facă acest credit, cine vrea face, cine nu, poate să aștepte să primească a doua tranșă prin metoda clasică, care va fi dată probabil anul viitor. Nu garantăm însă acest lucru”, a spus și Dimu Polifronie, președintele Asociației de Ovine și Caprine din Dobrogea. Astfel, potrivit reprezentantului zootehniștilor care a participat la negocieri, băncile au promis că dobânda pentru creditul bancar dat fermierilor nu va depăși 14% pe an. Fermierul, pentru a accesa a doua tranșă în avans, trebuie să deschidă un cont la una din băncile eligibile și să meargă la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru a elibera o adeverință cu sumele care trebuie să le primească. Cu adeverința, merge din nou la bancă și completează cererea de credit. „În maximum 48 de ore, se eliberează suma. În cazul persoanelor juridice, administratorul trebuie să se prezinte la bancă, în plus, cu documentele firmei și bilanțul contabil de la 30 iunie 2009. Astfel, zootehniștii își vor primi banii atât de necesari pentru iarnă, mai devreme. Statul se va ocupa de restul operațiunilor și va vira peste trei luni, sume eliberate de către bănci, pentru ajutorarea fermierilor. Am vorbit cu reprezentanții de la CEC și BRD și crescătorii de animale vor putea depune documentația de miercuri, 11 noiembrie”, a explicat Dimu Polifronie.