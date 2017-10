Ziua Portului Constanţa la Novi Sad a atras 200 de delegaţi din nouă ţări

Ziua Portului Constanța la Novi Sad a atras 200 de delegați din nouă țări

Pe 26 septembrie 2013, la Novi Sad, s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție a „Zilei Portului Constanța”, eveniment organizat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.În acest an au participat 200 de delegați din Serbia, România, Croația, Bosnia-Herțegovina, Slovenia, Ungaria, Austria, Germania și Franța. Au fost reprezentate cele mai importante porturi de pe Sava, Tisa și Dunăre.CNAPMC a premiat două companii din Serbia, cu afaceri în dezvoltare în portul Constanța: MK Commerce - trader de cereale și Elixir Group, firmă care derulează un contract pentru transportul a circa 3 milioane de tone de minereuri de fier spre China. De asemenea, pentru colaborarea de până în prezent, a fost premiat portul Novi Sad.Directorul comercial al CNAPMC, George Gabriel Vișan a declarat că traficul de mărfuri prin portul Constanța, între România și Serbia, a înregistrat creșteri semnificative, de la un milion de tone, în 2007, la 6.253.126 tone, în 2012, din care 2.214.561 tone pe maritim și 4.038.565 tone pe fluvial. În primele șapte luni ale acestui an, cantitatea de marfă a ajuns la 4.109.261 tone, față de 3.776.015 tone în aceeași perioadă a anului trecut.Cu ocazia deplasării în Serbia, Vișan s-a întâlnit cu subsecretarul de stat din Ministerul Transporturilor din Serbia, Mirjana Trifunovic, cu conducerea companiei JRB (cel mai vechi armator din Serbia care deține cea mai importantă flotă pe Dunăre, cu o experiență de peste 150 de ani) și cu conducerea companiei Agent Plus.