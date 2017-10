Ziua Portului Constanţa la Krems (Austria)

Ziua Portului Constanța la Krems (Austria)

Astăzi, 26 aprilie 2012, Compania Națională Administrația Portu-rilor Maritime Constanța organizează cea de a șaptea ediție a evenimentului Ziua Portului Constanța la Krems, în Austria.Evenimentul are drept scop promovarea avantajelor și serviciilor pe care le oferă portul Constanta clien-ților săi, atragerii unui volum de trafic de mărfuri mai mare pe Dunăre. El se desfășoară cu sprijinul portului Krems, reprezentat de proprietarul lui, Hubert Mierka. Delegația CNAPMC este condusă de Ambro-ziu Duma - directorul direcției de exploatare, siguranță și securitate portuară.Ziua Portului Constanța a beneficiat an de an de participarea a circa 150 companii din domeniul transporturilor, logisticii, serviciilor, industriei portuare și agenturării. Pentru acest an și-au anunțat prezența circa 200 de firme.