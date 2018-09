Ziua portului Constanța la Belgrad

Pe 27 septembrie 2018, la Belgrad, s-a desfășurat cea de-a XII–a ediție a Zilei Portului Constanța în Serbia. Evenimentul a fost organizat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.Au participat peste 200 de delegați din regiune, reprezentanți ai autorităților, ai porturilor de la Dunăre, ai companiilor de transport și logistică. În premieră, au fost prezenți și traderi din Rusia, fapt ce confirmâ interesul pe care îl suscită portul Constanța pe piața europeană a transporturilor.Nicolae Dan Tivilichi - directorul general al CNAPMC a evidențiat în deschiderea evenimentului faptul că Serbia este unul dintre partenerii importanți ai portului Constanța.Participanților la eveniment le-au fost prezentate noutățile din porturile maritime românești, investițiile pe care se concentrează CNAPMC și operatorii privați din port, tendințele în traficul de mărfuri. Interesul celor prezenți a fost captat de rutele cele mai eficiente către centrul Asiei și Orientul Îndepărtat, care trec prin portul Constanța și de partenerii din zonele de interes cu care colaborează CNAPMC.Pentru a atrage trafic de mărfuri, pentru a intra pe noi piețe și a utiliza toate oportunitățile, CNAPMC continuă să încheie parteneriate cu porturi și asociații profesionale. În ultimii ani au fost semnate protocoale de colaborare cu porturile Aktau - Kazakhstan, Poti și Batumi – Georgia, cu State Service for River and Maritime Transportation din Turkmenistan, cu portul Qingdao – China.Cele mai recente sunt cele încheiate cu portul Ningbo din China, Baku din Azerbaidjan și Anaklia din Georgia.Schimbul de informații între acești parteneri se axează pe identificarea blocajelor și crearea unui proces prin care să se utilizeze soluții optime, ce pot fi oferite tuturor actorilor implicați în transportul intermodal pe coridorul Asia-Europa.În prezent, 11 linii regulate de containere funcționează în portul Constanța, legând România de China, Federația Rusă, Turcia, Grecia, Maroc, Spania, Malta, Bulgaria, Moldova, etc. Există interes pentru deschiderea de noi linii, pe alte destinații, atât pentru containere, cât și pentru transportul tip RO-RO.Direcțiile de dezvoltare ale portului Constanța se concentrează în viitor pe transformarea acestuia într-un hub energetic, investițiile preconizate având în vedere potențialul acestui domeniu. Extinderea și în portul Midia, în curând, a statutului de zonă cu facilități fiscale (zonă liberă) va contribui la atragerea de investiții.Operatori importanți din Portul Constanța – Chimpex, Comvex, TTS, Socep și Umex au fixat întâlniri de afaceri la eveniment cu potențiali parteneri.Întâlnirea cu partenerii sârbi vine după un ultim an în care legăturile dintre reprezentanții Portului Constanța și mediul de afaceri sârb au fost consolidate atât la nivel de business – prin numeroase vizite ale companiilor sârbe la Constanța, cât și la nivel instituțional, prin participarea directorului general al CNAPMC la conferința ministerială prilejuită de aniversarea a 70 de ani de la Convenția de la Belgrad.În regiune, portul Constanța are încheiate memorandumuri de colaborare cu porturile Vukovar (Croația) și Pancevo (Serbia).