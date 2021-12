Ziua porților deschise on-line, la Centrul Enterprise Europe Network - CCINA Constanța

Mai presus de toate, va sprijini IMM-urile să devină mai reziliente, să atingă noile obiective de mediu și sociale europene, să își revină pe deplin din criza COVID-19 și să devină mai puternice.





Rețeaua Enterprise Europe Network este prezentă în Macroregiunea 2 (Regiunile Nord-Est și Sud-Est), prin intermediul Consorțiului ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network).





„Centrul Enterprise Europe Network Constanța, găzduit de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, este coordonatorul acestui consorțiu și, dacă privim în urmă la toți acești ani, am fost aproape de mediul de afaceri din macroregiunea noastră, oferind servicii de asistență pentru internaționalizare. Am fost aproape de colaboratorii locali și internaționali, am primit și oferit informații de afaceri sau de inovare, am fost organizatori și co-organizatori de evenimente și întâlniri de afaceri. Este timpul pentru un moment de bilanț, dar ne pregătim pentru un nou început. Consorțiul ERBSN a câștigat un nou proiect Enterprise Europe Network în Macroregiunea 2, pentru perioada 2022-2025, iar Centrul Enterprise Europe Network Constanța și-a asumat rolul de coordonator al consorțiului, format din nouă parteneri. Vă invităm să fiți alături de noi în ziua de 21 decembrie 2021, între orele 10 - 16, on-line, la Ziua porților deschise EEN Constanța 2021. Așteptăm întrebările și mesajele dumneavoastră pe e-mail, la adresa een@ccina.ro, precum și pe pagina de Facebook EEN Constanța. #EENCanHelp”, precizează comunicatul de presă.





De-a lungul a 12 ani, aproape 2,9 milioane de IMM-uri au beneficiat de servicii cheie oferite de rețeaua Enterprise Europe, care a ajutat la poziționarea acestora pe piață, realizarea economiilor de costuri și crearea de locuri de muncă. Enterprise Europe Network este finanțat prin programul COSME, fiind cea mai mare rețea de sprijin din lume pentru IMM-urile active din peste 60 de țări cu ambiții internaționale. Având în vedere că granturile pentru rețeaua actuală expiră la sfârșitul anului 2021, Comisia Europeană a primit propuneri de proiecte pentru următoarea rețea, pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 30 iunie 2025.Această rețea va fi finanțată în cadrul noului Program - Single Market Programme (SMP). Rețeaua se va baza pe punctele sale forte, expertiza și realizările existente și va juca un rol crucial în a ajuta toate tipurile de IMM-uri în tranziția către modele de afaceri mai sustenabile, va facilita digitalizarea companiilor, ajutându-le să își adapteze procesele, să utilizeze tehnologiile digitale și să dezvolte noi produse și servicii folosind mijloace digitale.