Ziua Mondială a Alimentaţiei va fi sărbătorită de Ministerul Agriculturii

Ziua Mondială a Alimentației va fi sărbătorită de Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sărbătorește Ziua Mondială a Alimentației în data de 16 octombrie 2015, anul acesta aniversându-se 70 de ani de la înființarea Food and Agriculture Organisation (FAO - 16 Octombrie 1945). Tema din acest an, propusă de FAO pentru Ziua Mondială a Alimentației 2015, este „Protecția socială și agricultura: întreruperea ciclului sărăciei în mediul rural”.Pentru a celebra Ziua Mondială a Alimentației 2015, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, organizează de vineri, 16 octombrie 2015, și până duminică, 18 octombrie ora 16, în curtea instituției, o expoziție cu vânzare de produse agro-alimentare la care vor participa producători agricoli din mai multe regiuni ale țării. Astfel, vor fi expuse produse din pește, din carne și din lapte (caș, brânză, urdă etc.), produse apicole, sarmale din Botiza, Maramureș, palinca, siropuri, gemuri, dulcețuri, Magiunul de prune Topoloveni.Ziua Mondială a Alimentației are scopul de a sensibiliza opinia publică internațională asupra problemei foametei și a malnutriției în lume și are ca obiectiv principal combaterea acestui fenomen la nivel global, prin implicarea a cât mai multor persoane, prin diverse acțiuni. Potrivit unui raport realizat de FAO, în prezent, circa un miliard de oameni din țările în curs de dezvoltare trăiesc în sărăcie extremă iar 78% dintre aceștia trăiesc în mediul rural, unde agricultura este principalul motor de creștere a economiei rurale și în unele cazuri, a economiei, per ansamblu.