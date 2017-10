Ziua Maritimă Mondială - sub semnul luptei împotriva fenomenului pirateriei

În fiecare an, Organizația Maritimă Internațională (IMO) celebrează Ziua Maritimă Mondială. Data celebrării este lăsată la latitudinea fiecărui guvern să o stabilească și, de regulă, este aleasă ultima săptămână din luna septembrie.Ziua Maritimă Mondială este folosită ca un prilej pentru a focaliza atenția publicului asupra importanței siguranței shipping-ului, a securității maritime și mediului marin, cu un accent particular pe activitatea IMO.În acest an, evenimentul va fi celebrat în intervalul 26 - 30 septembrie, iar la sediul central al IMO, pe 29 septembrie. Tema aleasă este „Pirateria: orchestrând răspunsul”.