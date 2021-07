Ziua Maritimă Mondială din 2021 este dedicată transportului ecologic

Ziua Maritimă Mondială este celebrată în fiecare an în ultima săptămână din luna septembrie. Ea constituie un prilej de a atrage atenția asupra siguranței navigației, a mediului marin și, în particular, a activității Organizației Maritime Internaționale (IMO).Tema pentru acest an - „Noi tehnologii pentru transportul ecologic”- a fost aleasă de Consiliul IMO, la propunerea președintelui Kitack Lim, pentru a exprima necesitatea de a sprijini tranziția verde a sectorului maritim. Tema este legată de obiectivele Națiunilor Unite privind dezvoltare durabilă, acțiunile climatice și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine.