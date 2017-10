Ziua Copilului, sărbătorită la Petromidia. Sute de copii, implicați în activități captivante

Ştire online publicată Miercuri, 31 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Rafinariile Petromidia Navodari si Vega Ploiesti operate de Rompetrol au organizat, ca in fiecare an, evenimente dedicate celor mici, cu prilejul Zilei Internationale a Copilului. In acest an, peste 230 de copii ai angajatilor celor doua platforme industriale au participat la actiunile organizate pentru ei.La Petromidia, acestia au realizat o editie speciala la postul de radio intern al rafinariei si au vizitat platforma industriala, unde li s-a explicat cum este coordonata activitatea rafinariei din Centrul de Comanda. Copiii au urmarit, de asemenea, un spectacol de teatru interactiv sustinut de trupa Amicii din Constanta, iar cei mai mari au fost implicati in activitati tematice diverse, precum pictura pe material textil, tatuaje, concursuri.