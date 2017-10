Zidul birocratic al UE îngreunează drumul spre fondurile structurale

Mediul de afaceri autohton este finanțat, în perioada 2007 - 2013, cu 105,42 milioane euro, din care 74,05 milioane contribuția Uniunii Europene. Întreprinderile mici și mijlocii pot obține finanțări cuprinse între 500.000 euro și 25 milioane euro, bani care pot fi utilizați pentru achiziționarea de echipamente, tehnologii noi și sisteme IT și pentru construcția, extinderea, reabilitarea sau modernizarea spațiilor de producție. Valoarea cofinanțării europene este 70%, pentru firmele mici, 60% pentru firmele mijlocii și 50%, în cazul întreprinderilor mari și autorităților publice locale. Din fondurile obținute, doar 10% pot fi investiți în achiziționarea terenului, iar construcția în sine și achiziționarea de patente, know-how și software trebuie să împartă restul de 90%. Finanțarea europeană se acordă pe aproximativ aceleași principii pe care se obțin și bani de la stat. Este vorba doar de mult mai multă birocrație. „În ciuda birocrației, întreprinzătorii accesează fondurile, în special dacă în 2006-2007 au beneficiat deja de alocații financiare de la stat și nu au dreptul de a mai aplica", spune Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Uniunea Europeană acordă finanțările în cadrul Programului Operațional Regional (2007 - 2013), care prevede o creștere anuală de 5,5% a productivității, până în 2015, ceea ce ar permite țării noastre să ajungă la un nivel de aproximativ 55% din media comunitară. Până la finele lui 2007, țara noastră ar pute absorbi 3% din fondurile europene postaderare, fapt care ar situa-o pe primele locuri în UE. „Pe componenta de protecție a mediului există acum 15 proiecte mari, depuse la Bruxelles, iar pentru dezvoltarea infrastructurii au fost înregistrate foarte multe studii de fezabilitate, distanța până la încheierea contractului de finanțare fiind foarte mică", spune Luminița Mihailov, directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est. Împreună cu programele regionale, proiectele însumează un grad de absorbție de 3%, pentru primul an. Specialiștii estimează că în 2008 nivelul de absorbție a fondurilor structurale ar putea atinge cota de 20 – 30%.