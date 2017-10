Zeci de oameni de afaceri din sud-estul ţării s-au întâlnit la Constanţa. Iată ce au pus la cale

Seria de evenimente „Economia Azi“

Zeci de oameni de afaceri din sud-estul țării s-au întâlnit la Constanța. Iată ce au pus la cale

Zeci de oameni de afaceri din Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomița și Călărași au participat, ieri, la un eveniment organizat în Mamaia de doingbusiness.ro, în cadrul căruia au fost dezbătute teme actuale, precum produse de finanțare, strategii de restructurare, sistemul privind TVA la încasare și altele. Au prezentat și au răspuns apoi la întrebările participanților directori din cadrul Raiffeisen Bank, Erste Asset Management, Casa de Insolvență Transilvania, Coface Romania, KPMG România și DHL Express.Finanțarea pare să fie una dintre cele mai mari probleme care îi macină pe mulți oameni de afaceri, asta dacă ne luăm după numărul întrebărilor venite în special din partea celor care activează în agricultură. Partea bună este că, așa după cum a precizat reprezentantul Raiffeisen Bank prezent la întâlnire, Mariana Barde, agricultura este domeniul care se bucură la această oră de cea mai mare deschidere venită dinspre bănci, atunci când vorbim despre creditare, și asta datorită ratei mici de default: „Ne-am îndreptat atenția către agricultură, pentru că este un sector care are nevoie de finanțare, dar și pentru că s-a demonstrat că are cea mai mică rată de default. Oamenii sunt foarte orientați către afacerea lor”.Insolvența, un stigmatDin păcate, județul Constanța a înregistrat anul acesta, până la finalul lunii iulie, o creștere îngrijorătoare a numărului de insolvențe și de radieri, semn că lucrurile nu merg chiar atât de bine. Mai rău este însă faptul că intrarea în insolvență se face de cele mai multe ori mult prea târziu.„La nivelul județului Constanța, un număr de 292 de societăți au intrat sub incidența Legii 85, Legea insolvenței, până la sfârșitul lui iulie. Este o creștere cu aproape 13% vizavi de aceeași perioadă a anului trecut. În același interval (n.r.: ianuarie - iulie 2013), un număr de 1.800 de societăți au fost radiate din Registrul Comerțului, doar din județul Constanța. Este un trend îngrijorător, un 23% în plus. Principala problemă, din ceea ce am întâlnit noi, este aceea că managerul român are tendința de a nega, de a nega o descreștere, o perioadă fluctuantă, care poate fi cauzată atât de un factor intern, cât și de piață. Din păcate, din analizele noastre, observăm că multe companii intră în insolvență după aproape doi ani de zile de când starea aceasta este iminentă. Iar problema este că intervenția, oricât ar fi de specializată, dacă este aplicată prea târziu, se poate dovedi ineficientă”, a precizat Octavian Barbu, reprezentantul Casei de Insolvență Transilvania. Potrivit acestuia, intrarea în procedura de insolvență este încă un stigmat în România, paradoxal, având în vedere că din ce în ce mai multe societăți apelează la această protecție. „Încă mulți dintre noi consideră că insolvența echivalează falimentului, ceea ce este total eronat. Avem exemple de companii care sunt în insolvență, au un plan de reorganizare de succes și avem companii care în urma unui plan de reorganizare au reușit să iasă din această stare”, a explicat Octavian Barbu.„Economia Azi. Opțiuni și oportunități pentru IMM-uri”, seria de dezbateri interactive organizate de doingbusiness.ro, a făcut opriri anul acesta în mai multe orașe ale țării, printre care și Oradea, Cluj, Pitești, București, Brașov și Iași.