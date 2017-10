Zeci de hoteluri de pe litoral sunt scoase la vânzare

1

'Hoteluri de pe litoral " scoase la vanzare... in mod normal acest lucru ar fi imbucurator, dar din pacate am vazut ce s-a intamplat in anii ce au trecut cu acele hoteluri ce au fost scoase la vanzare: au fost lasate in paragina si acest lucru se intampla sub ochii autoritatilor :-( .... In momentul in care un hotel este vandut trebuie ca noul proprietar sa fie OBLIGAT sa si investeasca in acest hotel si sa-l faca functionabil, dar din pacate noi proprietarii un investesc nici un ban penru renovare ptr ca ei de fapt doresc sa-si scoata banii de pe acel hotel.. prin vanzarea lui in momentul cand acesta arata jalnic, ca o ruina dar terenul a crescut la un pret fabulos.... Deci faceti va rog ceva in acest sens, spre exemplu daca intr-un an de la vanzare, hotelul este lasat de isbeliste confiscati-l sau puneti pe noii proprietari sa plateasca taxa de impozit de 5 ori mai mare decat valoarea hotelului.. atunci sa vedeti cum se vor istovi sa faca hotelul functionabil !!! DACA NU SE IAU MASURI IN ACEST SENS.. NU V-A MAI RAMANE NIMIC DIN LITORALUL ROMANESC... NIMIC!!! SAU POATE PESTE 100 DE ANI CAND NEPOTII NOILOR PROPRIETARI DE HOTELURI DORESC SA VANDA HOTELURILE LA INVESTITORI SRAINI PE SUME FABULOASE...