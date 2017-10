Zeci de case executate silit, la Constanţa! Iată la ce preţuri sunt scoase la vânzare

Zeci de case executate silit, la Constanța! Iată la ce prețuri sunt scoase la vânzare

Case și vile care costă milioa-ne de lei, dar și care pot fi cumpărate numai cu câteva zeci de mii de lei, asta au în „portofoliu”, în acest moment, executorii judecătorești și băncile din Constanța. Iar oferta este una destul de generoasă! Pentru zeci de astfel de locuințe se caută noi proprietari, pentru a se putea recupera sumele datorate de constănțenii care nu au mai reușit să-și achite datoriile la bănci sau la stat. Cât costă acestea? Prețul multora a fost deja redus cu 25%, asta pentru că la licitațiile anterioare nimeni nu a fost interesat așadar, cel puțin teoretic, ar trebui să poată concura cu succes cu proprietățile scoase la vânzare de agențiile imobiliare și de persoanele fizice.De exemplu, pentru o casă cu patru camere și dependințe, plus teren de aproape 280 de metri pătrați, din cartierul Medeea, licitația care va avea loc în câteva zile pleacă de la aproape 55.000 euro, un preț cu 25% mai mic decât cel la care a fost evaluat imobilul conform raportului de expertiză, adică 73.000 euro.O altă casă, P+1E, care a fost scoasă la licitație se găsește pe strada Brest, într-un cunoscut cartier rezidențial din Constanța. Are o suprafață construită la sol de 100 de metri pătrați, plus teren de aproape 400 metri pătrați. Prețul de pornire al licitației: puțin peste 685.000 lei!Cu o sumă ceva mai mică se poate cumpăra o casă în Palazu Mare, cu o suprafață construită desfășurată de aproape 156 metri pătrați și cu un teren aferent de peste 500 de metri pătrați. Licitația începe de la puțin peste 220.000 lei, adică undeva la 50.000 euro, cu 25% reducere din prețul la care a fost evaluat imobilul.Variante pentru case de vacanțăȘi pentru cei care și-ar dori o casă în județ, fie ei constănțeni sau oricine altcineva care nu ar spune nu la o casă de vacanță aproape de mare, sunt destule variante în localități ca Venus, Năvodari, Mangalia, Corbu sau Eforie Sud. De asemenea, nu lipsesc „ofertele” nici pentru Valu lui Traian, Cumpăna sau 23 August.În Venus, un teren de peste o mie de metri pătrați și o clădire P+1+M, în suprafață construită la sol de puțin peste 90 de metri pătrați, sunt scoase la licitație cu peste 450.000 lei, preț ce reprezintă 75% din prețul la care a fost evaluat imobilul.Cine ar alege Năvodariul: este scoasă acum la licitație o casă cu trei camere, cu o suprafață utilă de aproximativ 60 de metri pătrați, plus teren de 190 metri pătrați. Prețul ajunge la puțin peste 90.000 lei, 75% din prețul stabilit inițial.Corbu este o altă zonă extrem de căutată de cei care vor liniște și plajă nu prea aglomerată. Sunt și acolo persoane care nu au reușit să mai facă față ratelor fixate de bănci, așadar localitatea nu lipsește din „ofertele” executorilor judecătorești. O casă de 85 de metri pătrați, cu un teren aferent de aproape 370 de metri pătrați, este scoasă la licitație cu 82.000 lei, 75% din prețul la care a fost evaluat imobilul.Și Eforie Sud este o localitate apreciată de cei care-și doresc o casă de vacanță. De exemplu, o casă de peste 115 metri pătrați, care are și teren de aproape 460 de metri pătrați, este scoasă acum la licitație cu 55.000 euro.Cireașa de pe tortUna dintre cele mai scumpe proprietăți scoase la licitație în această perioadă este evaluată la peste 4 milioane de lei. Având în vedere că nu se află la prima tentativă de a fi vândută, prețul a fost redus la aproxi-mativ 3,045 milioane lei. De ce costă atât de mult? Este vorba despre un teren cu o suprafață de aproximativ 5.000 metri pătrați și o locuință cu regim de înălțime D+P+E, de peste o mie de metri pătrați, din Palazu Mare. Doar la parter are cinci camere, plus living și patru băi, iar la etaj patru camere, living, și, de asemenea, patru băi.