Zeci de case aşteaptă un nou proprietar

Mută-te la Valu lui Traian!

Zeci de case așteaptă un nou proprietar

Constănțenii țin morțiș să-și cumpere o casă, dar prețurile celor din municipiu nu sunt pe măsura bugetului lor, căci sar de cele mai multe ori de 100.000 de euro. Au însă nenumărate alte variante. Prima condiție ar fi să-și dorească să se mute. Doar la Valu lui Traian, de exemplu, situat la aproximativ 15 kilometri de Constanța, sunt, la ora aceasta, aproximativ 100 de case pe piață, care așteaptă un nou proprietar. Prețurile sunt, oarecum, pe buzunarul fiecăruia, chiar dacă agenții imobiliari spun, în general, că sumele cerute sunt, în continuare, mult prea piperate raportat la oferta în sine. Aproape 60 dintre casele din Valu puse la vânzare la această oră sunt sub contract cu o singură agenție. În acest caz, cele mai ieftine, casele din chirpici, cu două-trei camere, renovate ori nu, cu sau fără baie, dar care au curți destul de mari, unele dintre ele, costă începând cu 17.000 euro, dar sar și de 30.000. Totuși, aproximativ 90% dintre casele care așteaptă un nou proprietar sunt construite recent, a precizat Rada Dragomir, reprezentantul agenției imobiliare locale, și costă sub 60.000 euro. Marea majoritate sunt P+M, ori P+1 și oferă condiții chiar foarte bune, mai ales cele peste 40.000 de euro, așa că oricine se poate muta imediat în noua casă, dacă își dorește, fără să renoveze. Destule sunt însă și cazurile în care prețurile sunt destul de piperate. De exemplu, o casă P+1, cu trei dormitoare, baie, living, bucătărie, curte pavată, cu o suprafață totală de teren (ST) de 290 mp și suprafață construită (SC) de 120 mp, costă 65.000 euro. Tot o casă P+1 din Valu, care are la parter dormitor, living, bucătărie, două terase, iar la etaj trei dormitoare, baie, dressing, și în plus este și utilată și are și centrală, costă 70.000 euro. ST a acesteia este de 380 mp, iar SC - 80/80. Se poate însă și mai mult de atât. Cea mai scumpă casă scoasă la vânzare la această oră în Valu lui Traian, cu o ST de 380 mp și SC de 90/90, costă nu mai puțin de 85.000 euro. La parter se găsește livingul, baia, bucătăria și garajul, iar la etaj sunt trei dormitoare, o baie, dressingul și terasa. Bineînțeles, nu lipsește gresia, faianța și parchetul, ca de altfel în majoritatea cazurilor. Nici la Cumpăna, o altă localitate aproape de Constanța, prețurile nu sunt tocmai mici, în cazul caselor cu ceva pretenții, numai bune de mutat în ele. Aici, un P+1, de exemplu, construcție nouă, izolată, cu living, dormitor, baie, bucătărie, debara și două intrări, la parter, și două dormitoare cu dressing și baie, la etaj, costă 65.000 euro. Partea bună este că proprietarii sunt dispuși să negocieze în toate cazurile, spun agenții imobiliari. Rezultatul depinde însă atât de abilitățile clientului, cât și de situația financiară a vânzătorului. Mulți preferă să lase procente importante din preț, doar ca să scape de proprietate.