Zeci de braconieri pescuiesc la japcă, nestingheriţi, pe Lacul Tăbăcărie

În timp ce inspectorii piscicoli sunt „pe teren“ și nu prind nimic

Zeci de braconieri pescuiesc la japcă, nestingheriți, pe Lacul Tăbăcărie

Vineri, 8 ianuarie 2010, în jurul prânzului, malul Lacului Tăbăcărie era împânzit de braconieri. În sectorul dintre Pavilionul Expozițional și Satul de Vacanță, zeci de indivizi tuciurii pescuiau la japcă. Vânturau apele cu undițele, pe care erau montate mai multe cârlige în formă de ancoră. Nu doar peștii erau în pericol, ci și păsările venite la iernat, care pluteau pe oglinda lacului, în apropiere de mal. Cine trebuie să stopeze jaful de pe baltă? Un asemenea procedeu de pescuit este interzis de lege, în primul rând pentru că duce mai curând la rănirea peștilor, decât la capturarea lor. Pescuitul la japcă pe scară largă, așa cum se practică pe Lacul Tăbăcărie, poate provoca un dezastru ecologic, pentru că peștii răniți se îmbol-năvesc și mor. Cine ar trebui să stopeze jaful de pe lacul din Constanța? Potrivit legii, acest rol îi revine Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Ea are următoarele atribuțiuni în domeniul activității de control și inspecție piscicolă: a) organizează și desfășoară activități permanente de control și inspecție piscicolă privind respectarea legislației în domeniu; b) verifică modul de executare a atribuțiilor de pază și protecție a resurselor acvatice vii de către gestionari și beneficiari; c) verifică respectarea condițiilor impuse prin licențe de pescuit, autorizații/permise persoanelor juridice și fizice autorizate să practice pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv; d) elaborează programe de control anuale și lunare; e) urmărește aplicarea sancțiunilor prevăzute în procesele verbale de constatare; f) întocmește și propune spre aprobare planurile comune anuale, de colaborare cu celelalte structuri cu drept de control abilitate, din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor. Toată lumea-i pe teren! Vineri, la ora 12, ziarul „Cuget Liber” a contactat Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură - Filiala Constanța. De la celălalt capăt al firului s-a auzit un glas de femeie: - Pe șeful nostru nu îl găsiți până luni - a răspuns vocea. Insist. Îi expun situația de pe Lacul Tăbăcărie. Interlocutoarea nu pare a fi alarmată. Îi solicit să mă pună în contact cu unul dintre inspectorii piscicoli. - Toți sunt plecați pe teren - îmi taie vocea avântul. Nu mă las convins și fac un nou apel la conștiința profesională: - Doamnă, poate fi ceva mai grav decât braconajul? Vă rog, trebuie făcut ceva! - Sunt altele la fel de importante… Pentru că nu îmi spune despre ce anume este vorba, nu mai insist. Întreb doar: - Cu cine am discutat? - Marilena Bâtlan. - Ce funcție aveți doamnă? Urmează surpriza; cu jumătate de gură îmi răspunde: - Sunt și eu inspector. Vin eu, de la București, să fac ordine acolo? Pentru că m-am lămurit cum stau lucrurile la Constanța, apelez la centru, la București. Îmi răspunde chiar Marin Bulibașa, președintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Abia ce apuc să-i spun ce mă doare că se pornește: - Am găsit haos aici. Am fost numit la conducerea agenției în luna decembrie și încerc să fac ordine. Sunt unul singur la București și mă sprijină prea puțină lume. Avem Poliție acolo, Gardă Financiară. Eu sunt de la București, vedeți cum e bugetul. N-am carburant, n-am cu ce să ajung acolo. Căutați-l pe domnul președinte al Consiliului Județean Constanța. Vin eu, de la București, să fac ordine acolo? Cu greu reușesc să-i întrerup tirada. Îi spun: - Nu trebuie să veniți la Constanța! Puneți mâna pe telefon și dați-le ordin inspectorilor de aici să-și facă datoria. Interlocutorul cedează greu: - Trimiteți-mi câteva rânduri, că nici nu știu dacă sunteți ziarist. Dacă discut cu fiecare… Omul vrea să mă bage prin hățișurile birocrației, dar nu mă las: - Nu contează calitatea mea de ziarist, putea să vă sesizeze orice cetățean! Nici el nu se lasă: - Faceți-mi scris! Insist din nou: - Vă rog să dați un telefon la filială, să trimită inspectorii în control! Șeful agenției mă ia cu alte pretenții: - Nu, dați-mi fax cu localitatea, suprafața, cu toate caracteristicile obiectivului respectiv… I-o tai din scurt: - Vă repet: se braconează pe malul Lacului Tăbăcărie, la intrarea în stațiunea Mamaia! Văzând că mă țin tare, șeful se îndură să noteze: - Nicio problemă, telefonic… sesizarea dumneavoastră o și trimit către filiala… Să știți că astea se întâmplă în toată țara, nu doar în zona Constanței, ci în toată România. Inspectorii pleacă pe teren, fără efect. Spun că nu găsesc pe nimeni. Raportul lor de activitate este sec. Acum, eu transmit scris către filială să facă rapid acțiune în zona sesizată. Orbul găinilor Nu știu dacă președintele Marin Bulibașa va reuși să-i pună la treabă pe subordonații săi de la malul mării. Ultimul comunicat de presă privind acțiunile de control ale ANPA Filiala Constanța datează din 29 iulie 2009. Să înțelegem că, de atunci și până acum, inspectorii de la Constanța nu au mai făcut niciun control sau că au probleme cu vederea și nu reușesc să-i vadă pe braconieri nici chiar atunci când pescuiesc în haită?