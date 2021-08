Zece noi stații de alimentare deschise de Rompetrol, în toată țara

Divizia de distribuție a Grupului KMG International (Rompetrol), a deschis recent 10 noi stații de alimentare cu carburanți, în mai multe regiuni ale țării. Două dintre acestea au fost lansate sub egida Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR) – stația de pe strada Zețarilor din București, respectiv a doua stație din localitatea Lugoj, județul Timiș. Acestea vor deservi zone intens circulate, atât cea din București, amplasată în zona de sud a Capitalei, dar și Lugoj 2, o stație de tranzit, aflată pe centura municipiului.Noile stații dispun de magazine și resturante sub brandul „hei”, pompe de carburant performante, inclusiv o pompă rapidă și de AdBlue în stația din Lugoj, skiduri GPL și o spălătorie modernă în stația de pe strada Zețarilor, din Capitală. De asemenea, stația nouă din județul Timiș va dispune și de capacitate de încărcare a vehiculelor electrice. „Ne asumăm angajamentele luate în fața acționariatului FIEKR, implicit, și în fața statului român, prin investiții care să aducă beneficii atât sistemului energetic național, dar și comunităților din România. Cele două stații sunt doar o parte din strategia generală prevăzută în programele de dezvoltare ale fondului de investiții. În ciuda perioadei dificile prin care Grupul nostru trece, găsim resursele necesare pentru a ne continua drumul, iar pe viitor, pentru a contribui la dezvoltarea energetică a României”, a declarat Iskander Abdibaitov, director general al Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român.Rompetrol a creat noi locuri de muncăPrin deschiderea celor două stații sub egida FIEKR, Rompetrol a creat peste 30 de noi locuri de muncă. În prezent, Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român a dezvoltat o rețea de peste 30 de stații de carburanți care operează sub brandul Rompetrol, iar obiectivul asumat, până la finele lui 2023, este să atingă un număr de 84 de benzinării în România (achiziție și modernizare de stații existente, dar și dezvoltarea de stații noi), prin care vor fi create peste 1.000 de locuri de muncă, cu peste 5.000 de oameni implicați în diferite stadii de dezvoltare (design, execuție, construcție propriu-zisă) și peste 1.200 de parteneri de business. De asemenea, alte 8 noi puncte de comercializare a carburanților au fost deschise, sub francize Rompetrol. Este vorba de trei stații Rompetrol Partner, în județele Alba, Prahova și Argeș, dar și cinci stații Rompetrol Express, în județele Caraș-Severin, Hunedoara, Galați, Suceava și Olt. Acestea vor funcționa respectând standardele de calitate impuse de Rompetrol, iar deschiderea lor a generat crearea de aproximativ 50 de noi locuri de muncă.Rompetrol Downstream operează o rețea de peste 1.000 de stații de carburanți în România, iar brandul Rompetrol este prezent și în țări precum Georgia, Bulgaria și Republica Moldova, unde funcționează, însumat, peste 240 de stații de carburanți.