Zece firme au fost amendate pentru folosirea muncitorilor fără carnet de lucru în porturi

Evenimentele din ultimele luni au relevat un fapt surprinzător: Autoritatea Navală Română - un organism care nu se află în subordinea Ministerului Muncii - este singurul obstacol de care se mai împiedică munca la negru, în portul Constanța. Practic, această instituție nu are atribuțiuni de control asupra muncii nedeclarate. Legea acordă competențe ANR doar pentru sancționarea utilizării muncitorilor fără carnete de lucrători portuari, explică directorul general, Valentin Șerbănescu. „Amenzile pot ajunge până la 20.000 de lei. Iar pentru societățile autorizate de ANR, se poate merge până la suspendarea autorizației. Sancțiunile se pot aplica atât celor care furnizează lucrătorii neautorizați, cât și celor care îi folosesc." Trebuie spus că recurgerea la mâna de lucru neautorizată, în locul docherilor și mecanizatorilor de drept, reprezintă, în termenii utilizați de Consiliul Europei, o formă de dumping social. Lucrătorii folosiți ilegal sunt, de multe ori, plătiți la negru sau semilegal (o parte din salariul lor este declarată, fiind achitată pe ștatele de plată și impozitată, iar altă parte, de regulă cea mai mare, „pe sub tejghea"). În acest caz este vorba și de o încălcare a Codului ISPS. Lucrătorii neautorizați pot pune în pericol securitatea portului nu doar prin faptul că le lipsește pregătirea de specialitate necesară, ci și pentru că printre ei se pot strecura persoane rău intenționate. Din păcate, legea nu prevede nicio sancțiune pentru o asemenea abatere de la regimul de securitate al navelor și terminalelor de operare portuare. „Pentru a stăvili fenomenul am suplimentat personalul din compartimentul ANR, care se ocupă de agenții economici, cu încă o persoană, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate - a declarat Șerbănescu. Din data de 15 iulie și până în prezent, din totalul societăților controlate, un număr de zece au fost sancționate, pentru că au utilizat muncitori fără carnete de lucru. Cele mai recente sancțiuni au fost aplicate pentru faptele constatate în seara zilei de 1 noiembrie 2007, la SC «Chimpex». Firmele «Bell Job» și «Petroconst» au fost amendate cu câte 10.000 lei fiecare, iar «Chimpex», cu 20.000 lei. Noi vom continua să descurajăm acest fenomen prin amenzi."