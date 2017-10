Zăpada mieilor, mană cerească pentru agricultura constănţeană

Zăpada mieilor, mană cerească pentru agricultura constănțeană

Temperaturile scăzute din această perioadă și zăpada târzie sunt de bun augur pentru sectorul agricol și nu afectează în vreun fel lucrările de primăvară ale fermierilor constănțeni. Cu toate că producțiile de porumb și floarea-soarelui au fost mici în ultimii ani, cultivatorii de cereale din județ continuă să însămânțeze terenul agricol primăvara în speranța că, de această dată, vor avea un an bun. Șanse mai mari pentru o producție bună în 2010 „Zăpada din această perioadă e mana cerească pentru agricultură. Nu a afectat în mod negativ sectorul. Dimpotrivă, vom avea o rezervă de apă în sol mai mare, ceea ce înseamnă creșterea șanselor pentru o producție bună. Practic, Dumnezeu ne-a dat gratis o tratare a solului cu azot”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Vasile Luganovici, producător agricol ecologic din județ. „Temperaturile scăzute și zăpada ne-au dat posibilitatea să intrăm pe suprafețele cultivate și să le tratăm chimic. Înainte nu puteam din cauza umidității crescute și terenului moale. În niciun caz nu se poate vorbi de efecte negative”, a precizat Marian Savu, fermier din Fântânele. Potrivit acestora, este încă devreme pentru însămânțare, în această perioadă realizându-se doar lucrările de fertilizare și erbicidare. Abia spre sfârșitul lunii martie și începutul lui aprilie suprafața agricolă va fi cultivată cu porumb și floarea-soarelui, culturi care se bucură în continuare de notorietate în județ. „Voi însămânța porumb și floarea-soarelui și în această primăvară. Am speranțe mari datorită condițiilor meteo din iarnă și precipitațiilor bogate din toamnă. Solul are o rezervă importantă de apă în acest moment”, a explicat Ștefania Cealera, fermier din Oltina. „Am în plan să cultiv porumb și floarea-soarelui în primăvară. Sigur, raportat la întreaga suprafață cultivată, în 2010 cultura de porumb va avea o pondere destul de mică”, a afirmat Marian Savu. Pentru 2010, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța, suprafața rămasă pentru însămânțare în această primăvară acoperă peste 40% din totalul terenului agricol al județului. Capitalizarea, o problemă și în 2010 Pentru a avea o producție bună în toamna lui 2010 însă, fermierul mai are nevoie și de bani, pe lângă apă și vreme prielnică. Finanțarea lucrărilor agricole a rămas în continuare o problemă, iar amânarea adoptării hotărârii de guvern privind mecanismul ajutoarelor de stat pentru perioada 2010 - 2013 nu face decât să agraveze situația din sector. „Banii sunt puțini, am reușit să iau un credit agricol pentru achiziționarea de îngrășăminte. Din păcate, agenții economici din agricultură nu te mai amână cu plata, când vrei să iei un produs, fie plătești cu banii jos, fie cu un bilet la ordin de maxim 30 de zile”, a spus Ștefania Cealera. „Deocamdată supraviețuim, însă mai avem de luat bani de la stat, care ne tot amână. Este vorba în primul rând de diferența pentru subvențiile de anul trecut, date în avans. Nici până acum nu am primit restul de bani”, a concluzionat Vasile Luganovici.