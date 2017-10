www.383-milioane-euro-pentru-IT.eu

Comisia Europeană alocă 40 milioane euro, în acest an, pentru implementarea proiectelor de IT&C. Fondurile structurale se acordă prin intermediul axei prioritare 3 a Programului Operațional Sectorial (POS 2007 - 2013). Firmele și instituțiile publice autohtone pot trimite proiecte pentru unul dintre cele trei programe derulate în cadrul axei, ICT PSP, eContentplus și Safer Internet Plus. ICT PSP este un program european pentru stimularea inovării și competitivității, prin facilitarea accesului cetățeni-lor, administrațiilor publice și IMM-urilor la tehnologie. Programul se adresează, în special, micilor afaceri, care au un grad redus de informatizare. eContentplus finanțează proiectele care promovează produse digitale și informatice, la nivel european iar Safer Internet Plus se adresează se adresează „curățării” Internetului de conținutul ilegal și dăunător copiilor și adolescenților. Prin axa prioritară 3 a POS, IMM-urile românești vor primi circa 383 milioane euro, în perioada 2007-2013, pentru proiecte de e-servicii și e-economie (adică de implementare a tehnologiei informației în activitatea curentă). Prioritățile Uniunii Europene sunt facilitarea accesului firmelor mici și mijlocii la internet, realizarea de rețele broadband și de puncte publice de acces la internet și implementarea cât mai multor programe de e-guvernare, e-learning și e-sănătate. De asemenea, se urmărește implementarea modelelor de afaceri care folosesc internetul ca mediu principal de derulare a activității. Finanțările maxime pentru IMM-uri sunt de 100.000 euro, când se implementează proiecte de racordare la rețeaua de Internet și crearea de telecentre. Pentru realizarea de rețele broadband în zone dezavantajate, creditele maxime acordate sunt de 1 milion euro. Aplicațiile electronice de e-guvernare vot fi finanțate cu până la 5 milioane euro, sistemele IT de creștere a interoperativității și aplicațiile pentru e-sănătate vor beneficia de cofinanțări europene de cel mult 2 milioane euro, iar aplicațiilor de e-learning le sunt rezervate sume de maximum 1,5 milioane euro. Nu în ultimul rând, firmele care pun în practică proiecte de comerț, licitații electronice și securitate informatică pot accesa fonduri de până la 500.000 euro. Mai multe informații despre fondurile structurale destinate implementării de proiecte IT&C pot fi găsite pe site-ul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (MCTI), www.mcti.ro, organismul intermediar pentru această axă.