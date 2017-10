Workshop internaţional dedicat întreprinzătorilor, organizat la Constanţa

Workshop internațional dedicat întreprinzătorilor, organizat la Constanța

În perioada 29 - 30 august are loc, la Constanța, la Hotel Parc din Mamaia, workshop-ul internațional „Probleme comune - soluții comune pentru antreprenoriat”, din cadrul proiectului „Black Sea Network for Reginal Development (BlasNET)”. Alături de Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța (PIMM), în rândul partenerilor proiectului se numără Agenția Regională pentru Antreprenoriat și Inovații - Varna, Bulgaria, Universitatea Aristotel din Salonic - Comitetul de cercetare privind inovația urbană și regională - Grecia, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Moldova și Agenția pentru Dezvoltare Economică din Sevastopol, Ucraina.Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea Rețelei Mării Negre pentru Dezvoltare Regională, care va implica organizații pentru susținerea IMM-urilor.Workshop-ul de la sfârșitul acestei luni, organizat de PIMM Constanța, urmărește identificarea de soluții pentru întărirea sectorului IMM-urilor și stimularea antreprenoriatul în țările partenere. Reprezentanții patronatului din Constanța spun că în plus se va aduce în discuție și potențialul cooperării trans-regionale prin intermediul Rețelei Mării Negre pentru Dezvoltare Regională.La întâlnirea de la sfârșitul lunii participă, potrivit organizatorilor, pe lângă partenerii proiectului, și organizații pentru susținerea IMM-urilor (agenții de dezvoltare a antreprenoriatului, organizații care reprezintă IMM-uri, incubatoare de afaceri, camere de comerț și industrie, precum și specialiști de la universități sau experți în afaceri care pot oferi asistență de specialitate).