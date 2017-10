Website pentru investitorii români

InvestRomania a lansat astăzi website-ul www.binvestromania.gov.ro dedicat investitorilor străini, în scopul de a oferi informații despre ecosistemul economiei românești și despre oportunitățile de investiții în România.InvestRomânia are în portofoliu și gestiune 61 de proiecte de investiții care reprezintă un potențial de investiții de aproximativ 1,5 miliarde euro și peste 17.000 de locuri de muncă.„Inițial, am creionat un plan în care website-ul trebuia să aibă o abordare facilă, să fie în limba engleză și să diminueze efortul investitorului străin în căutarea informațiilor cu privire la nivelul taxării, facilitățile fiscale, gradul de pregătire profesională a românilor, dar și la nivelul de trai din țară. Ulterior, am tot construit pe baza acestora, astfel încât după două luni am ajuns în stadiul actual, de care suntem foarte mulțumiți, dar pe care vom continua să-l dezvoltăm în lunile ce urmează”, a declarat Manuel Costescu, secretar de stat, InvestRomania.Proiectul www.investromania.gov.ro prezintă conținut în limba engleză și este structurat pe șapte secțiuni, acestea constând în: “Why invest” (De ce să investești?), “Business în Romania” (Afaceri în România/ Principalele Sectoare), “Government Support” (Sprijin guvernamental), “Life in Romania” (Viața în România), “Newsroom” (Știri/Comunicate de presă), “About us” (Despre noi) și “Contact” (Contact), împărțite la rândul lor în subsecțiuni. Fiecare dintre acestea are menirea să îl ghideze pe potențialul investitor străin către informații cu privire la indicatorii macroeconomici, educație, nivelul costului de trai, sectoarele considerate prioritare, ajutoare de stat, tradiții, cultură, detalii despre activitatea InvestRomania etc.O altă componentă a platformei are în vedere prezentarea sectoarelor prioritare de anul acesta, astfel încât investitorii să aibă acces la informații ce vizează dimensiunea pieței, cei mai importanți jucători, forța de muncă disponibilă, capacitatea de export, potențialii furnizori și parteneri. Cele șase sectoare prioritare sunt: IT&C, industria Auto, industria Aerospațială, industriile Creative, Agribusiness și Bio-Economia.La nivelul website-ului se regăsesc grafice, figuri și prezentarea de țară, toate acestea putând fi descărcate de oricare dintre persoanele interesate de analizele realizate, precum și de cele care doresc să utilizeze aceste materiale în promovarea României către partenerii lor internaționali de afaceri.Pe parcursul următoarelor luni site-ul va fi actualizat cu noi analize privind sectoarele strategice, mai multe informații despre parcurile industriale și nu în ultimul rând noțiuni privind modalitățile de finanțare.“Am considerat că portalul este una dintre prioritățile echipei InvestRomania, dat fiind faptul că responsabilitatea noastră este aceea de a le furniza investitorilor străini cât mai multe informații relevante cu privire la oportunitățile de investiții din țară. Scopul nostru este de a promova România ca destinație în plină dezvoltare, cu potențial în crearea valorii adăugate, cu forță de muncă competitivă și caracterizată de ospitalitate, cum de altfel este,” a spus Manuel Costescu. InvestRomania este instituția guvernamentală ce are scopul de a oferi sprijin investitorilor străini în România. Obiectivul său este acela de a atrage și de a facilita investițiile străine directe în România. Instituția are atribuții în coordonarea, monitorizarea și aplicarea politicii Guvernului la nivel național în domeniul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine.