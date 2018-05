O afacere de succes

WaterMota Constanța a făcut saltul de la comerț la producția de motoare navale

Drumul parcurs de români din 1990 și până astăzi este unul al nașterii spiritului antreprenorial. Cei mai mulți dintre acei ce au pășit în lumea afacerilor au ales calea regală a comerțului și serviciilor. Lipsa de capital și de know-how nu le permitea să abordeze, direct, activitățile productive. Dar pe măsură ce au acumulat experiență și capital, unii dintre întreprinzători au făcut pasul spre industrie. În cele ce urmează vom prezenta o afacere de succes care exemplifică cum se face trecerea dinspre comerț și servicii spre producția industrială.v v vÎn 2008, Bogdan Moise și Călin Petculescu, doi tineri ofițeri electromecanici, foști colegi la Institutul de Marină din Constanța, în asociere cu inginerul mecanic Michael William Beacham, cetățean britanic, au înființat firma WaterMota SRL. „Singurul nostru capital erau cei zece ani de experiență în industria navală”, își aduce aminte Bogdan Moise.Firma celor trei tineri a pornit la drum ca dealer exclusiv în România și Bulgaria al companiei WaterMota Ltd. din Anglia, al cărei obiect de activitate este distribuția de echipamente, motoare și generatoare pentru nave militare și comerciale, pentru ambarcațiuni de agrement și pentru industrie, în Marea Britanie și Irlanda.A început prin a căuta clienți în industria navală și în zona navigației de agrement. Aducea echipamente din Anglia, iar echipa sa de service le instala la nave.Când a dobândit mai multă experiență și un portofoliu mai mare de clienți, WaterMota Constanța s-a desprins de tutela companiei britanice și a devenit importator direct, luând echipamentele direct de la producători. În prezent, lucrează cu unele dintre cele mai importante companii din producția de echipamente navale, din lume: Mitsubishi Heavy Industries (Japonia), Doosan Infracore (Coreea de Sud) și Baudouin (Franța). Firma livrează o gamă largă de motoare pentru propulsie și generatoare, echipamente conexe propulsiei și echipamente auxiliare pentru nave.„În decursul celor zece ani de când ne-am început activitatea, am ajuns să colaborăm cu toate șantierele navale din țară. De asemenea, lucrăm și în afara României. Avem proiecte în Bulgaria, Nigeria, Congo, Egipt, Marea Britanie, Vietnam și Algeria. N-aș putea să vă spun cu precizie numărul, va trebuie să facem o statistică, dar sunt peste 200 de nave pe care le-am echipat. Cel mai complex proiect este cel realizat pentru Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GeoEcoMar, la nava Istros, care a fost complet motorizată și modernizată de echipa noastră. Am schimbat elicele, reductoarele, motoarele de propulsie, diesel generatoarele, tabloul principal de distribuție. Noi am fost furnizorul de echipamente, dar și șantierul naval”, relatează Bogdan Moise.Și iată că WaterMota a făcut saltul spre producție. „Întrucât piața avea nevoie de motoare între 30 și 40 de KVA (kilovolți-amperi), iar marii producători nu prea aveau soluții eficiente din punct de vedere al costurilor, am venit noi cu o gamă de generatoare care sunt mult mai accesibile pentru operatorii români, pe care noi le ansamblăm. Am început cu un proiect, la rugămintea unui client, după care am trecut la producția de serie a generatoarelor de 30, 35, 40 KVA. Acestea sunt realizate după o concepție proprie. Avem în plan, ca peste doi, trei ani să construim o hală de producție pentru o gamă mai largă de generatoare și alte echipamente legate de echipamentele termice: motopompe și pachete hidraulice de putere”, povestește Bogdan Moise.Extrem de interesantă este experiența financiară a firmei WaterMota. „Am lucrat doar cu banii noștri, reinvestind întregul profit. Am construit încet, dar sigur. Nu am vrut să muncim pentru bănci. Aceasta ne-a conferit siguranță și liniște în afaceri. Salariile celor 12 angajați pe care îi avem au fost plătite întotdeauna la zi, iar în cei zece ani nu am avut o zi de întârziere la plata lor”, spune Bogdan Moise