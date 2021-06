Vreţi să vă schimbaţi pardoseala? „Floor Cover Solutions”, cea mai bună alegere!

Pe lângă acestea, firma pune la dispoziția clienților parchet laminat și triplustratificat, bariere de praf etc. De precizat că firma dispune de o echipă proprie de montaj, specializată conform celor mai riguroase standarde privind realizarea lucrărilor. Reprezentanții „Floor Cover Solutions” sunt de părere că tipul de pardoseală reprezintă unul dintre elementele care definesc şi personalizează un spaţiu. Tocmai de aceea, aspectul unei încăperi trebuie să fie impecabil. În plus, materialul de bază, culoarea şi finisajul pardoselii trebuie să fie în acord cu restul amenajării, să ofere izolare termică şi fonică. Ca urmare, dacă mergeţi pe mâna unor profesionişti, nu veţi regreta, mai ales că fiecare pardoseală are cerințe diferite, ce trebuie luate în calcul pentru a obţine, în final, cel mai bun rezultat.













În plus, firma dispune de o echipă de montaj specializată conform celor mai riguroase standarde privind realizarea lucrărilor din PVC, atât pentru materiale omogene, cât și eterogene.











Ați decis că a venit timpul pentru a vă monta o nouă pardoseală și vreți să faceți cea mai bună alegere? Înainte de a vă decide pentru un anume tip de pardoseală, ar trebui să analizați, mai întâi, încăperea unde aceasta va fi montată și să apelați la un specialist, care vă va furniza toate detaliile necesare. În Constanța, firma „Floor Cover Solutions”, cu sediul în bulevardul Mamaia nr. 233 furnizează pieței românești de construcții soluții complete de pardoseli profesionale, mochete, covoare PVC, tapet PVC, pardoseli supraînălțate (flotante), terenuri de sport interioare și exterioare, gazon artificial, pardoseli epoxidice și poliuretanice. De exemplu, zilele acestea, angajaţii lucrează la schimbarea pardoselii Federaţiei Române de Scrimă.