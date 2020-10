Vreţi o maşină nouă? Grăbiţi-vă să mai prindeţi loc în Programul Rabla!

Ca de fiecare dată, programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional s-a bucurat de succes atât din partea producătorilor cât şi din partea beneficiarilor, fie că e vorba despre persoane fizice sau juridice. Numai că, izbucnirea pandemiei Covid-19 a dat planurile guvernului peste cap şi a demarat destul de greu programul. Ca şi noutate, ediţia de anul acesta a Rematului, cum mai este denumit programul de dealerii auto, a constat în trimiterea documentelor pe cale electronică, ceea ce a simplificat cu mult procedura de înscriere. A doua noutate a fost introducerea motocicletelor pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor mai multor beneficiari. O condiţie esenţială pentru a fi eligibil în program era ca autoturismul dat la Remat să fi fost mai vechi de 8 ani şi persoana cu domiciliul sau reşedinţa în România să nu aibă datorii la bugetul local. „Sunt două aspecte”, ne-a explicat Ionuţ Carataş, director de vânzări Cardinal Motors. „Unii care doreau să dea o maşină veche şi să ia una nouă şi alţii care doar voiau o maşină nouă şi să beneficieze de discount-ul acordat între 6.500 şi 51.500 de lei, în funcţie de autoturism, de emisiile de CO2 şi de tipul motorului, dacă este cu combustie internă, motor clasic, hibrid sau electrică. La o maşină simplă, cu o valoare de CO2 care să se încadreze până în 140 g CO2/km, primim 6.500 de lei, dacă este sub 99 g CO2/km, aceeaşi maşină cu motorul mai performant, din punctul acesta de vedere, mai primeşti un ecobonus de 1.000 de lei. Pe urmă sunt hibridele la care primeşti 20.000 de lei la care se poate adăuga şi o maşină la Rabla Clasic. Cu alte cuvinte, dacă ai o maşină de dat la Rabla Clasic, primești cei 6.500 de lei plus 20.000 de lei. Şi la electrice primeşti 45.000 de lei la care poţi să adaugi şi 6.500 de lei dacă ai să dai o Rabla”, a spus directorul de vânzări Cardinal Motors.La demararea programului în 17 martie a fost anunţat un buget mai mare decât cel de anul trecut, în valoare de 405 milioane de lei pentru Rabla Clasic şi de 140 milioane de lei pentru Rabla Plus, prin care se spera, scoaterea din circulaţie a unui număr de aproximativ 60.000 de autovehicule uzate. Pentru cei de la Motorex, societate care comercializează în Constanţa, mărcile Peugeot şi Citroen, cele mai vândute autovehicule prin Programul Rabla Clasic, au fost cele cu motor termic, fiind la egalitate pe ambele tipuri de combustibil. Cererea de maşini electrice este în creştere faţă de anul 2019, au precizat cei de la Motorex. În timpul instaurării stării de urgenţă (15 martie-14 mai) prea puţini doritori au accesat programul Rabla iar vânzările dealerilor auto au avut de suferit. Luna mai a reprezentat o revenire a pieţei auto. „De la 15 mai au fost cele mai bune patru luni, din istoria recentă a companiei Cardinal Motors. Piaţa a fost puţin deformată. Lumea s-a grăbit să cumpere, au fost şi discounturi foarte bune şi s-au terminat stocurile. Cel mai bine s-a vândut Volkswagen ID3 din gama electrice. Fabricile nu au lucrat la acelaşi nivel după pandemie”, a adăugat Ionuţ Carataş. Vânzările au început să revină la normal şi pentru cei de la Motorex din luna iunie, fiind foarte căutate cele mai recente modele, marca Peugeot. Bine vândute au fost şi scuterele Peugeot cu cilindre cuprinse între 49 cc şi 400 cc, ne-au transmis cei de la Motorex. Aşadar, până la sfârşitul lui octombrie mai sunt doar trei săptămâni. Bani în program există pentru ambele categorii, Rabla Clasic şi Rabla Plus, aşa că, grăbiţi-vă să vă depuneţi dosarele. La începutul anului 2020 parcul auto naţional număra 8.749.390 de autoturisme, în creştere cu 556.112 de vehicule. 69,8% dintre ele sunt mai vechi de 12 ani. Judeţul Constanţa se află pe locul patru după Bucuresti, Timiş şi Cluj cu 259 de mii de maşini la o populaţie de 673.709 de locuitori.