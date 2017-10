Vreţi o carieră în transportul fluvial?

Vreți o carieră în transportul fluvial?

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a anunțat un program bogat de acțiuni ce vor fi realizate la Centrul de Informare și Instruire InfoDanube, până la finele anului 2011.SEPTEMBRIEEducație competitivă prin acțiuni de cooperare între școală și industria navală - 07.09.2011 - seminar de informare și dezbateri cu participarea reprezentanților CERONAV și a celor din industria navală.Educația și instruirea continuă în perspectiva dezvoltării transportului pe ape interioare - 20.09.2011 - seminar de informare și dezbateri cu participarea instituțiilor de educație și instruire din domeniu dar și a companiilor de navigație, operare portuară și autoritatea navală.OCTOMBRIECopiii și părinții discută despre meseriile din domeniul transportului naval - 06.10.2011, eveniment la care vor fi invitați părinți care activează în domeniul transportului naval împreună cu copii lor.Cum să-ți construiești o carieră în domeniul navigației pe ape interioare - 18.10.2011, seminar de informare pentru elevii din anii terminali de la Grupul Școlar de Marină din Galați.NOIEMBRIEViitorii ingineri navaliști se informează despre cariera în domeniul navigației pe ape interioare - 16.11.2011, seminar de informare pentru studenții de la Facultatea de Arhitectură Navală din Galați.Dunărea și arta - 21 - 25.11.2011 - expoziție de tablouri, fotografii, materiale video, fond de carte de specialitate, etc. cu participarea mai multor grupuri de vizitatori, eveniment organizat în colaborare cu Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galați. Durata va fi de o săptămână astfel încât să poată fi vizionate exponatele de cât mai mulți vizitatori.DECEMBRIESă învățăm despre Dunăre și transportul naval - 07.12.2011 - lecție organizată la bordul InfoDanube - participanți fiind elevi din ciclul gimnazial, profesori și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Galați.Metode și strategii de recrutare de personal pentru sectorul de transport pe ape interioare - 15.12.2011 - transfer de know how între managerii de resurse umane din cadrul companiilor de navigație, șantiere navale, companii de operare portuară, administrații fluviale/portuare.