Vreţi investiţii şi trafic în portul Constanţa, daţi drumul la subconcesiuni!

Vreți investiții și trafic în portul Constanța, dați drumul la subconcesiuni!

Noua conducere a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța a deschis ușa dialogului cu agenții economici portuari. La prima întâlnire au fost invitați liderii Organizației Patronale „Operatorul Portuar“ și reprezentanții unor companii importante din sectorul de operare. Discuțiile s-au axat pe câteva teme majore. Conform celor relatate de Viorel Panait, președintele organizației patronale, exponenții operatorilor au ținut să precizeze că relațiile lor cu administrația nu sunt nici antagonice, nici concurențiale, fiecare dintre părți având alt obiect de activitate. Pe de altă parte, toți au un interes comun: ducerea la bun sfârșit a contractelor comerciale ce stau la baza relațiilor dintre ei. Problema este că aceste contracte au fost încheiate pe vremea când activitatea din porturi era reglementată de OG 22/1999 și erau alte condiții economice. Acum, și cadrul economic și cel normativ s-au schimbat. Locul OG 22 a fost luat de Legea nr. 108/2010, care a dat mai multă putere administrației portuare, atribuindu-i competențe de autoritate și dreptul de a subconcesiona domeniul public portuar. Patronatul a cerut ca relațiile dintre agenții economici și administrația portuară să fie adaptate la noul cadru legislativ, iar locul contractelor de închiriere să-l ia cele de subconcesionare. Astfel se va deschide calea investițiilor de mare anvergură, afirmă Panait. „Patronatul a explicat că, dacă se mențin contractele de închiriere, pentru obținerea unui credit bancar trebuie să te adresezi administrației portului, să vadă dacă te lasă să-l închei sau ba. Asta, nu-i corect! În cadrul economic anterior investițiile erau de dimensiune redusă, în mai mică măsură bancabile. Situația economică s-a schimbat. E nevoie de investiții mai mari, care au nevoie de o susținere puternică din partea băncilor. Pentru aceasta este nevoie de titluri pentru suprafețele de teren utilizate. Un contract de închiriere nu este bun pentru a obține un astfel credit. Contractele de închiriere actuale fie că sunt pe termen scurt, fie se termină în 2021. Pentru o durată de doar de 10 ani, cât a mai rămas, operatorii nu au încredere să investească în bunuri care se amortizează în 20 de ani. Am mai adus un argument. Pentru o serie de investiții, există clauze conform cărora acestea trec din proprietatea agentului economic în cea a administrației portuare, la expirarea contractului de închiriere. Unele dintre aceste investiții vor fi niște „morți” scumpi la finalul perioadei de contract. Are administrația portuară interes să se pricopsească cu ei? Nu-i va putea exploata, pentru că legea nu-i permite să facă activități de operare, în schimb va trebui să cheltuiască cu întreținerea, cu amortizarea etc. Având în vedere noul cadru legal, toate aceste probleme trebuie să fie clarificate și la nivel contractual” - spune președintele organizației patronale. Discuțiile s-au referit și la statutul de autoritate al administrației portuare. Întrebarea este: care sunt limitele dintre competențele sale de autoritate și cele de agent economic. „Poate autoritatea să stabilească în mod discreționar, spre exemplu, prețul de refurnizare a curentului electric? Administrația portuară se situează pe o poziție dominantă în raport cu agenții economici. Dacă abuzează de această poziție, încalcă legea. Nu se poate face confuzia între statutul de autoritate și condiția jenantă de abuz de poziție dominantă împotriva legii concurenței. S-a ridicat problema tarifului de refurnizare a energiei electrice, care e mult mai mare decât cel practicat de Electrica Dobrogea. Unele stații electrice nu mai sunt în administrarea CNAPMC și, ca urmare, ele nu mai pot fi luate în calculul tarifului de refurni-zare a energiei electrice” - spune Panait. Pe lângă temele fundamentale, de principiu, în cadrul întâlnirii au fost abordate și o serie de subiecte punctuale, referitoare la tarife, termene de plată și altele. „Am convenit să ne întâlnim săptămâna viitoare și să stabilim o listă de probleme, care să fie analizate de administrație. Unele dintre ele sunt de competența CNAPMC, altele vor necesita modificarea legislației” - a declarat Viorel Panait.