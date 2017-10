"Vrem să reducem stagiul de cadet pe mare şi 20% din durata lui să fie pe simulator"

"Vrem să reducem stagiul de cadet pe mare și 20% din durata lui să fie pe simulator"

r Interviu cu căpitanul Cristian-Emanoil CiortanLa Constanța este în curs de înființare o filială a prestigioasei organizații The Nautical Institute. Inițiatorul, căpitanul Cristian-Emanoil Ciortan, membru în consiliul acestei organizații, a răspuns la întrebările cotidianului „Cuget Liber”.v v v- Domnule căpitan, ce este The Nautical Institute?- Este o organizație internațională non-profit, cu peste 10.000 de membri, al cărei sediu central este la Londra. Principalele sale obiective sunt: îmbunătățirea standardelor educaționale și de evaluare în domeniul maritim. În acest scop, organizația promovează standardele înalte de calificare, competență și cunoaștere, facilitează schimbul de informații și de idei între profesioniștii din shipping. Recent am obținut permisiunea de a redeschide filiala din Constanța. Trebuie amintit că aceasta a mai existat în anul 2000, sub conducerea căpitanului Marin Chintoan-Uță, și a funcționat până la plecare lui la Lisabona, la Agenția Europeană de Siguranță Maritimă (EMSA). Ulterior, membrii filialei s-au împrăștiat și activitatea ei a încetat efectiv.- Cine finanțează organizația?- Fiind o entitate de interes public, național, The Nautical Institute este finanțată de guvernul de la Londra. Activitatea ei este importantă nu numai în Marea Britanie, ci și peste granițe. Organizația Maritimă Internațională apelează la expertiza sa.- Ce acțiuni ați întreprins pentru înființarea filialei?- Pe data de 20 noiembrie 2015 a avut loc ședința de constituire și avem toate formalitățile îndeplinite pentru a solicita legalizarea ei la tribunal. Avem o echipă foarte bună de 16 membri fondatori, în alegerea cărora au contat atât pregătirea profesională, cât și profilul moral. După ce va obține personalitate juridică, finanțarea activităților filialei va fi asigurată din sponsorizări și din cota de 2% ce se redistribuie din impozitul pe venit al persoanelor fizice.- Ce va face filiala din Constanța pentru navigatorii români?- Una dintre preocupările noastre de bază va viza pregătirea și evaluarea ofițerilor de marină.- Pregătirea ofițerilor e asigurată de instituțiile de învățământ. Organizația dumneavoastră ce va face efectiv?- Prin expertiza pe care o are Nautical Institute Londra, vom putea audita curricula instituțiilor de învățământ, ca organism independent. În prezent, Autoritatea Navală Română și comunitatea maritimă pun bazele comisiei pentru standarde de evaluare și pregătire. La acest demers vom putea contribui și noi după ce vom fi recunoscuți din punct de vedere legal.Un alt obiectiv vizează pregătirea cadeților. România nu are flotă, dar furnizează sute de cadeți pe an, cărora nu le asigură condiții de practică pe mare, dar le pretinde să facă stagii extinse. Este un antagonism între pretențiile ANR și ceea ce li se oferă tinerilor. Noi vom încerca să reducem timpul de practică pe mare și, în același timp, să înlocuim 20% din durata stagiului cu lucrul pe simulator. În pregătirea off-shore, 20% din pregătire se realizează pe simulator. Mi se pare o soluție viabilă, având în vedere că există simulatoare la Academia Na-vală, la Universitatea Maritimă Navală, la Ceronav și la Colegiul Nautic de la Mogoșoaia.- Convenția STCW permite această soluție?- Am discutat la Nautical Institute Londra să se înainteze această propunere la Organizația Maritimă Internațională. Pe plan național, vom susține propunerea la ANR, după ce vom avea personalitate juridică.Pentru a ajuta cadeții, ne gândim și la un proiect național. Vrem să obținem finanțare, printr-un parteneriat public-privat, pentru achiziționarea unei nave școală. Suntem printre puținele state care nu au o astfel de navă, dar avem două instituții de învățământ superior. Noi vom încerca să realizăm ceea ce ne-am propus. Nimeni nu pariază că vom reuși, dar ne vom strădui să dovedim că se poate.- Intrarea pe mare a navelor fără echipaje începând din anul 2030 va genera schimbări mari pe piața forței de muncă marinărești. Este de așteptat ca proprietarii de flote să caute să scape de „balastul echipajelor“ și al costurilor sociale. Ce rost mai are efortul acesta de ridicare a standardelor de pregătire?- Opinia mea este că shipping-ul nu va putea renunța la factorul uman. Pe mare sunt situații complexe, iar amestecul de nave cu echipaje și drone va genera noi dificultăți. Nu cred că se va renunța în totalitate la factorul uman. Va fi diminuat, dar nu eliminat. Nu cred că un operator aflat la mare distanță de navă va putea asigura un transport maritim în siguranță.