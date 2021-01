Vrei să-ţi investeşti economiile? Iată ce afaceri la cheie se vând pe Internet

„Rulota este din 2006 şi are un rulaj de 300.000 de km. Complet utilată cu aparate de făcut gogoşi şi clătite o vând cu 11.000 euro. Fără aparate o vând cu 8.500 euro”, ne-a spus George, vânzătorul.





Un alt restaurant pe roţi din 2018 cu toate autorizaţiile obţinute şi echipat cu toate dotările este scos la vânzare pentru 69.900 euro. Pentru a avea succesul garantat în primul rând faceţi ce vă place. Asiguraţi-vă că aveţi suma necesară pornirii afacerii. Puneţi la punct un plan de business. Cercetează piaţa şi vezi ce merge şi ce are potenţial de dezvoltare.





Site-urile de mica publicitate sunt pline de anunţuri de afaceri la cheie scoase la vânzare. Dacă dispuneţi de fonduri şi vreţi să porniţi un business, puteţi să cumpăraţi unul gata făcut, fără să vă mai bateţi capul cu actele de care aveţi nevoie şi să alergaţi din instituţie, în instituţie pentru a obţine autorizaţiile necesare. Lumea micului întreprinzător este o lume mare cu multe hăţişuri legislative. De aceea, poate n-ar fi rău să aruncaţi o privire pe site-urile de vânzări-cumpărări înainte de a porni la drum. La o simplă căutare pe internet am găsit o paletă variată de oportunităţi în municipiul Constanța. De la francize de cosmetice şi coffee shop-uri, la magazine online din toate categoriile, saloane de înfrumuseţare şi de masaj, pizzerii, pub-uri, restaurante, dar şi afaceri mai puţin ştiute în care prea puţini oameni ar investi. Pentru început vorbim despre un business care necesită cunoştiinţe din domeniul învăţământului. Este de vânzare un centru educaţional pentru 450.000 euro. Practic se vinde o clădire cu demisol, parter, un etaj şi o mansardă dotată cu tabele interactive, proiectoare, jocuri şi echipamente moderne. Centrul educaţional funcţionează de 8 ani şi a avut un profit de 120.000 de euro şi o cifră de afaceri de 300.000 de euro. „Centrul a funcţionat foarte bine şi a pregătit copii şi adolescenţi în robotică şi limbi străine. Au fost multe parteneriate externe cu şcoli şi grădiniţe. În anii 2018, 2019 au fost peste 300 de cursanţi”, reiese din anunţul de vânzare.O altă afacere mai puţin obişnuită, numită „centru de plutire” este din sfera terapiilor pentru relaxare. Într-un centru SPA puteţi încorpora şi o cadă de plutire cu apă salină. Costul de vânzare este de 20.000 de euro. Dacă vreţi să porniţi un astfel de business puteţi închiria punctul de lucru care are o suprafaţă de 120 de mp pentru o chirie de 500 de euro/lună. Un domeniu care a fost grav afectat de pandemie este HoReCa. Sunt multe anunţuri cu pizzerii, restaurante, pensiuni şi hoteluri scoase la vânzare. Un pub şi o fabrică de bere artizanală se vinde în centrul vechi al Constanţei pentru 220.000 euro. Suprafaţa este de 120 mp iar spaţiul este compus din două etaje, bar, bucătărie şi terasă. Este complet echipat, mobilat şi amenajat. O afacere la cheie este şi cea din servicii resurse umane. Este scoasă la vânzare toată logistica, baza de date, website-ul funcţional, echipamente de lucru pentru 150.000 euro la care se adaugă o chirie pe lună de 600 euro dacă rămâi în locaţia respectivă.Vine vara şi litoralul va fi plin de lume. O afacere care vă poate aduce bani frumoşi şi a prins bine anii trecuţi este din zona food street. Sunt de vânzare mai multe food truck-uri pe care le puteţi muta unde este vadul mai bun. Preţurile sunt în funcţie de dotări şi de anul de fabricaţie. Am găsit o astfel de rulotă care se vinde şi cu dotări şi fără.