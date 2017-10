Vrei să-ţi cumperi o maşină? Iată ce reduceri şi avantaje ai dacă alegi una electrică

Vrei să-ți cumperi o mașină? Iată ce reduceri și avantaje ai dacă alegi una electrică

Constănțenii care vor să-și achiziționeze un autoturism nepoluant au acum posibilitatea să obțină și o reducere destul de consistentă. Joi a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pentru aprobarea ghidului de finanțare a programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, așadar cei interesați se pot adresa Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru a obține un tichet în valoare de 12.000 lei.Cum însă vouchere nu sunt multe, doar 100, bine ar fi ca persoanele (fizice sau juridice) care își doresc o mașină electrică să nu stea prea mult pe gânduri. Partea bună este că pot aplica pentru ecotichetul de 12.000 lei și beneficiarii Programului Rabla care optează pentru achiziționarea unui autovehicul electric, obținând astfel încă o reducere, de 6.500 lei, atât cât este prima de casare.Vorbim, așadar, în cel mai fericit caz, de o sumă ce nu trece mult de 4.000 euro, impresionantă pentru cineva care și-ar cumpăra o mașină nu foarte puternică, însă o „firimitură” în cazul mașinilor electrice. De ce? Prețurile acestora nu sunt deloc mici. De exemplu, vara aceasta, o marcă foarte iubită de constănțeni (puternică) a anunțat lansarea primului ei autoturism electric de serie din istoria companiei. Acesta va putea fi achiziționat, începând cu luna noiembrie, cu un preț de bază de aproape 35.000 euro. Există mașini electrice și sub acest preț, însă nu mai ieftine de 20.000 euro.Apoi, foarte important, acest ecotichet nu este transferabil. Totuși, un solicitant poate aplica pentru mai multe tichete, în funcție de numărul de autovehicule electrice noi pe care dorește să le achiziționeze. Diferența de preț poate fi acoperită de beneficiarii ecotichetelor prin surse proprii și/sau surse financiare complementare, adică leasing sau credite bancare.De menționat este și că în ghidul de finanțate se subliniază faptul că de ecotichet beneficiază nu doar cei care vor să cumpere un autoturism, ci și cei care optează pentru o autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară.Condiții de acordare a ecotichetuluiBeneficiază de ecotichet solicitantul - persoana fizică, persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituția publică - ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a obținut, din partea AFM, aprobarea dosarului de acceptare; s-a înscris la un producător validat în termenul acordat și a completat o cerere de alocare ecotichet; a achiziționat autovehiculul electric nou în urma confirmării de alocare a ecotichetului, emisă de AFM.Solicitantul are obligația de a se înscrie la producătorul validat în termen de 20 de zile, în cazul persoanelor fizice, și de 45 de zile, în cazul persoanelor juridice, termen calculat de la publicarea listei cu solicitanții acceptați pe pagina de internet a AFM.După primirea confirmării de alocare a ecotichetului, producătorul validat are obligația să demareze și să finalizeze procedura de achizițio-nare a autovehiculului nou în termen de 30 de zile, fără a se depăși data de 15 decembrie a anului în curs.Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: cererea de finanțare, semnată de solicitant, în original; împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită, în original; actul care îi atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie; după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie; certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința proprietarul, în original ori copie legalizată.