Vrei să te coste cât mai puţin căldura?

Vrei să te coste cât mai puțin căldura?

Costurile de exploatare a locuințelor sunt mai importante decât cele de construcție, susțin experții în construcții, iar din acest punct de vedere cele mai ieftine sunt locuințele eficiente din punct de vedere energetic. Interesul pentru acest tip de imobile a crescut odată cu scumpirea gazelor și a curentului electric, de aceea, în cadrul acestui articol vom aborda problema materialelor folosite la construirea lor.Preocupat de realizarea mate-rialelor de construcții pentru „casa viitorului”, grupul de firme „CELCO” a investit în cercetarea tehnologică și în găsirea celor mai bune soluții constructive. Specialiștii săi au realizat un studiu comparativ între câteva variante uzuale, ce pot fi întâlnite pe șantierele din Româ-nia, respectiv construcția imobi-lelor cu ziduri din: BCA CELCO de 37,5 cm grosime, fără izolație suplimentară; cărămidă de 25 cm plus termosistem de 10 cm; BCA de 25 cm plus termosistem de 10 cm. Ei și-au pus întrebarea: care este cea mai bună soluție, care asigură confortul termic maxim și costurile cele mai reduse?Un prim parametru analizat este conductivitatea termică. Aceasta este luată în calculul rezistenței la transfer termic a materialelor. Pierderile de căldură ale unei locuințe sunt cu atât mai mici, cu cât materialele din care sunt realizate zidurile au o rezistență la transfer termic mai mare, datorită unei conductivități termice mai mici.Determinările de laborator au arătat că BCA CELCO are valori cuprinse între 0,08 – 0,14 W/m0K, iar la cărămidă are valori în jurul a 0,20 W/m0K. Rezistența la transfer termic a zidului din BCA CELCO de 37,5 cm fără izolare suplimentară ajunge la 3,92 mp K/W, mult peste dublul prevăzut de standard (1,8 mp K/W). În cazul celui din cărămidă de 25 cm plus termosistem de 10 cm, este de 3,64 mp K/W.Nu doar proprietățile termice sunt importante, ci și costurile pe metrul pătrat de zidărie. În cazul zidului din BCA CELCO de 37,5 cm, ele sunt mai mici cu 30% față de cel din cărămidă de 25 cm plus termosistem de 10 cm și cu 42% față de cel din BCA de 25 cm plus termosistem de 10 cm. Pentru o casă de 150 mp construiți, varianta zidului din BCA CELCO de 37,5 cm înseamnă economii de 1.300 euro până la 2.500 euro numai la zidărie.Deoarece BCA CELCO este un material cu densitate mult mai mică decât cărămida, utilizarea lui permite obținerea unor economii majore la structura de rezistență a clădirilor. Economii importante se realizează și la lucrările de zidărie. BCA CELCO se zidește în strat subțire de numai 2 mm, iar 1 mp de zidărie cântărește 150 kg. În cazul zidului din cărămidă, greu-tatea este de cel puțin 200 - 300 kg/mp. La aceasta se adaugă greutatea polistirenului, care ajunge și până la 10% din cea a zidăriei.În plus, în cazul zidăriei din cărămidă, consumul de mortar este de șapte ori mai mare decât în cazul BCA, iar mortarul din golurile verticale nu face decât să încarce greutatea clădirii și să scadă rezistența la transfer termic.La zidirea unui metru cub de BCA CELCO de 37,5 cm fără termoizolație suplimentară se folosesc în medie 22 kg mortar, pe când la zidăria termoizolantă de BCA de 25 cm se folosesc 38 kg, la cărămida de 25 cm cu termoizolație de 10 cm, 183 kg, iar la cărămida de 38 cm, 167 kg.Pereții din BCA CELCO de 37,5 cm fără termoizolație suplimentară asigură scăderea consumu-rilor de energie și creșterea eficienței energetice a clădirii, conducând la încadrarea acesteia într-o clasă superioară din punct de vedere energetic.Clădirea construită cu materiale termoizolante suplimentare este etanșă, nu permite circulația vaporilor de apă, fapt ce contribuie la creșterea umidității în interior, a igrasiei și disconfortului. Pe de altă parte, diblurile folosite la prinderea plăcilor termoizolante creează punți termice prin care se pierde căldura.Materialele termoizolante pre-zintă riscuri majore la incendii, din cauza structurii combustibile a polistirenului. La nivel mondial se înregistrează anual peste 8 milioane de incendii cu efecte devastatoare, în care este implicat materialul termoizolant al clădirilor.Dimpotrivă, BCA CELCO de 37,5 cm constituie o barieră în calea focului, fiind un material de zidărie care nu arde și face parte din Euroclasa A1.Folosit în construcții la nivel mondial de peste 80 de ani și în România de peste 40 de ani, BCA este un material 100% ecologic, realizat din materii prime naturale - var, nisip, ciment și apă. Este, de asemenea, un material ce conferă siguranță locuinței, întrucât nu conține substanțe periculoase și nu este radioactiv, nu emană fum sau gaze toxice prin expunerea la foc.BCA CELCO de 37,5 cm este, totodată, materialul ideal pentru zonele predispuse la inundații, deoarece se usucă foarte repede și păstrează o umezeala de maximum 6%. El absoarbe cu 11% mai puțină apă comparativ cu zidul din cărămidă.