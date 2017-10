Vrei să schimbi motorul maşinii? Iată ce spune RAR că trebuie să faci

Vrei să schimbi motorul mașinii? Iată ce spune RAR că trebuie să faci

Oricine poate schimba, fără nicio problemă, motorul mașinii. Există însă câteva reguli. Potrivit reprezentanților Registrului Auto Român (RAR), dacă se înlocuiește motorul unui autovehicul este necesară prezentarea la RAR pentru efectuarea modificării cărții de identitate. Cel mai simplu este să se monteze un motor identic cu cel anterior, adică unul care are același cod motor cu cel menționat în cartea de identitate. În acest caz, la RAR se verifică doar aspecte legate de fixarea noului motor, dacă au fost păstrate elementele pentru reducerea poluării (catalizator, sonda lambda etc.) și se realizează testul de poluare specific unei inspecții tehnice.Dacă se montează un motor diferit, autovehiculul va fi reomologat, explică reprezentanții RAR, iar în cazurile în care noul motor are performanțe mult diferite față de cel inițial (putere mai mare, configurație diferită care presupune reamplasarea suporților motorului etc.) se efectuează probe specifice în cadrul laboratorului de încercări pentru securitate rutieră al RAR, inclusiv cele legate de stabilirea normei de poluare a vehiculului, în noua configurație.„Menționăm că modificările vehiculelor înmatriculate în România ce determină omologarea acestora se pot efectua numai în ateliere specializate, autorizate conform legislației în vigoare. Lista de ateliere autorizate le găsiți la sediul oricărei reprezentanțe RAR sau la adresa www.rarom.ro”, explică reprezentanții RAR.Iată și ce acte sunt necesare: act identitate deținător vehicul; cerere activitate RAR (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezența angajatului RAR care efectuează prestația); carte de identitate vehicul; adeverința din partea atelierului autorizat care a efectuat înlocuirea motorului.„Conform Ordinului ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.2132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7 - prin schimbarea motorului trebuie să se mențină cel puțin același nivel al emi-siilor poluante”, mai atenționează reprezentanții RAR.