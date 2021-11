Vrei să începi propria ta afacere? Un salon de înfrumuseţare ar fi o idee bună

„Am deschis primul salon în urmă cu zece ani. Era la parterul unui bloc, iar spaţiul nu era prea generos. Dintr-un apartament de trei camere, proprietarul şi deţinătorul spaţiului făcuse două puncte de lucru. Practic aveam la dispoziţie două camere şi grupul sanitar. Pentru asta plăteam 500 de euro pe lună numai chiria. Mult timp am venit cu bani de acasă pentru că din ce câştigam nu-mi ajungeau banii nici de salarii. Aveam o angajată cu PFA şi ea asigura partea de coafură. A fost foarte greu, la un moment dat chiar voiam să renunţ că nu vedeam luminiţa de la capătul tunelului”, a spus Dana Tudor, o cosmeticiană care s-a lansat în afaceri fără să ştie în ce se bagă.



„Clientele m-au ajutat cel mai mult, pentru că m-au urmat peste tot”



Pentru că îţi desfăşori activitatea în sfera serviciilor este foarte important să ştii ce te aşteaptă în cazul în care încep controalele pentru autorizare. Aşadar, ai firma, ai spaţiul amenajat corespunzător derulării activităţii şi, în următoarea etapă, ai nevoie de avize şi autorizaţii. De la Direcţia de Sănătate Publică ai nevoie de asistenţă şi se eliberează un certificat de conformitate care creşte încrederea clienţilor. De la Inspectoratul pentru Situații de Urgență poţi solicita un punct de vedere pentru obţinerea autorizaţiei ISU. De regulă, pentru spaţii mai mici de 200 de mp această autorizaţie nu este necesară. Mai ai nevoie de autorizaţii dacă vrei să-ţi pui reclamă luminoasă şi licenţă pentru difuzarea muzicii ambientale. Cei mai mulţi administratori au investit în mobilier, produse de calitate şi în clientelă. „La fostul loc unde aduceam bani de acasă, nu pot să zic, vadul era bun, zona civilizată, se ajungea uşor. Totuși, din considerente financiare am ales să fac un împrumut, adică m-am băgat şi mai adânc în datorii, am luat un apartament, dar acum nu regret nimic. Nu mai plătesc chirie, plătesc rată la bancă, dar ştiu că trag pentru mine. Cel mai mult m-au ajutat clientele mele care m-au urmat peste tot pentru că am ştiut să le ofer servicii de calitate şi, acum, în pandemie am oferit pachete atractive şi reduse pentru a veni în continuare la salon”, a adăugat patroana salonului de înfrumuseţare.





Dana Tudor a făcut un curs de cosmetică, în urmă cu mai mulți ani, şi s-a perfecţionat mereu. Cheia succesului se datorează și faptului că a crezut în forţele ei şi a văzut din toate crizele prin care a trecut o provocare.





Dacă eşti novice şi nu cunoşti nimic din tainele privatizării, îţi spunem că primul pas pe care trebuie să-l faci este să mergi la Registrul Comerţului Constanţa unde depui câteva acte pentru a-ţi înfiinţa o firmă. În funcţie de domeniul de activitate vei alege un cod CAEN. Spre exemplu pentru coafură sau alte activităţi de înfrumuseţare codul CAEN 9602 este cel potrivit sau 9604 dacă vei desfăşura activităţi de întreţinere corporală. Poţi alege ambele coduri CAEN în cazul în care te vei dezvolta să nu alergi iar după acte. După ce te-ai înregistrat ca operator economic, alt drum pe care îl ai de făcut este să mergi la bancă să-ţi deschizi cont ca persoană juridică, la Trezorerie să achiţi taxe, la Direcţia Serviciu Agenţi Economici unde îţi vei ridica programul de funcţionare după ce plăteşti taxe şi iar taxe. Apoi treci la etapa următoare de autorizare pentru funcţionarea spaţiului. Locul în care vei desfăşura activitatea trebuie să corespundă tuturor normelor în vigoare, iar angajaţii trebuie să deţină calificările necesare. Dacă este proprietatea ta sau îl închiriezi, spaţiul este foarte important pentru a nu avea probleme cu controalele şi să nu investeşti banii de pomană.