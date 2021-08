Vrei să începi o afacere şi nu ai bani? Mohammad Murad caută antreprenori

„Sunt de acord cu tot ce spune domnul doctor Murad, putem să schimbăm ceva, dar doar cu ajutor, singur este foarte greu. În România este greu să porneşti o afacere, statul te ajută foarte puţin mai mult cu vorbe. Dacă sunt ales aş fi dispus să mă mut la Constanţa, deşi la Bucureşti am ceva pământ”, ne-a spus Alexandru.





„Eu sunt din Braşov, am 25 de ani şi am aplicat pentru o spălătorie textilă. Am încercat acest proiect prin fonduri europene dar nu am reuşit să obţin finanţarea. Am văzut oportunitatea aceasta şi mi-am spus că nu ar trebui să stau pe gânduri şi ar trebui să continui cu acel plan de afaceri pe care l-am iniţiat în urmă cu un an”, a declarat Sorin Anghel.



15 proiecte pentru oameni curajoşi



Proiectele de afaceri care vor fi finanţate de Mohammad Murad sunt: Şcoală de arte/Companie de evenimente; Fabrică de pâine în Mangalia; Spălătorie; Sere; Casă de modă; Laborator de cofetărie patiserie; Mobilier la comandă; Distribuţie ceramică; Mic mobilier; Plante, flori, grădină; Cabinet stomatologic; Agenţie de turism; Magazin de lumini şi decoraţiuni interioare; Fermă de pui, curcani bio; Atelier de confecţii; HoReCa. Cei interesaţi trebuie să ştie că nu este vorba de angajare, ci li se va da o afacere pe mână pe care trebuie să o ducă la capăt. Nu este nevoie de experienţă sau de bani, se caută spiritul de antreprenor, curajul şi capacitatea de muncă susţinută.





„Profesând ca medic în afaceri, ştiu care este boala exact, ce tratament trebuie aplicat ca să avem cel mai bun diagnostic şi rezultat. Cei care se vor califica vor avea parte de toată expertiza mea şi îi voi susţine din toate punctele de vedere. O emisiune tv la care am participat în calitate de investitor, mi-a arătat că sunt mulţi oameni care ar vrea să facă ceva, dar nu au cu ce şi atunci m-am gândit să dau înapoi societăţii din ce am realizat, să-i ajut pe cei mai îndrăzneţi. Nu voi susţine intervenţii, pile, obligaţii. Doar cei care vor să muncească 24 din 24 la afacerea lor, vor fi aleşi. Vreau să facem la Constanţa o pepinieră de afaceri”, a precizat, dr. Mohammad Murad.





Cine vrea să se înscrie în „Atelierul de afaceri” poate trimite CV-ul la adresa de e-mail atelieruldeafaceri@phoenicia.ro, precizând pentru ce proiect aplică, până vineri 27 august, ora 12:00.





La unul dintre hotelurile pe care le deţine omul de afaceri în nordul staţiunii Mamaia, Mohammad Murad a lansat „Atelierul de afaceri”, o pepinieră de 15 proiecte în care va investi cinci milioane de euro. Deşi a vrut alături de el mai mulţi primari din judeţ precum şi factori de decizie de la nivel local şi central, nu au dat curs invitaţiei decât primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru şi parlamentarii PSD, Felix Stroe, Horia Ţuţuianu şi Lucian Lungoci. La eveniment au participat şi 40 de candidaţi care au venit din ţară dar şi din judeţ. Printre cei care s-au înscris pentru o afacere sunt şi români din diaspora care ar vrea să vină acasă pentru a începe un business. „Sunt din judeţul Bihor, am 33 de ani şi am venit special pentru proiect. Am aflat de trei zile, de pe Facebook şi am aplicat pentru ferma de pui şi curcani bio. Activăm în domeniul agrar. Avem o fermă mică şi sper să o putem dezvolta”, a povestit Zoltan Dulaci. Un alt concurent s-a înscris din Bucreşti, are 20 de ani şi îşi doreşte să pornească o afacere cu sere.