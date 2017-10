Vrei ouă de la găini fericite? Iată în ce locuri din Constanţa poţi găsi automatele de la Avicola

Vrei ouă de la găini fericite? Iată în ce locuri din Constanța poți găsi automatele de la Avicola

r Unul dintre aparatele cu ouă de găină crescută în sistem „free range“ s-a mutat pe strada Interioară 1 (Confiscate) - Halta TraianAcum mai puțin de jumătate de an vă anunțam o premieră pentru Constanța: automatul de unde poți cumpăra ouă proaspete, și nu orice fel, ci de la găini fericite, cu un preț bun și, la fel de important, oricând, indiferent de oră.Constănțenii încă se obișnuiesc cu ideea, preluată de Avicola Lumina din alte mari orașe, așa cum sunt Sibiu, Timișoara sau Brașov, acolo unde a „prins” extrem de bine. Partea bună este că aceste aparate pot fi mutate fără prea mari probleme, pentru a se putea testa piața în diferite zone ale orașului.În acest moment, unul dintre cele două aparate destinate municipiului Constanța (care au costat nu mai puțin de 18.000 euro, fără TVA!) se află în Piața Cireșica, însă cel de-al doilea a ajuns acum, după mai multe opriri, pe strada Interioară 1 (Confiscate) - Halta Traian.5 lei, caserolaDe ce ar opta constănțenii pentru un astfel de aparat în detrimentul magazinului de la colț? Directorul general al Avicola Lumina, Vasile Bunduc, a explicat că aceste aparate au un sistem care monitorizează permanent temperatura la care sunt ținute ouăle. Apoi, se știe în permanență ce lot se găsește în aparat și câte caserole sunt disponibile, așadar completarea, sau înlocuirea, dacă este cazul, se face în timp util. De asemenea, și prețul este unul bun, având în vedere că vorbim despre ouă în sistem „free range”, adică găini care au posibilitatea să iasă la aer, pe iarbă, să facă mișcare. Avicola Lumina are două astfel de hale, cu aproximativ 14.000 de găini. Zilnic, acestea dau nu mai puțin de 13.000 euro, care ajung la automate, dar și în marile lanțuri de magazine, cum ar fi Cora, Carrefour sau Selgros.În acest moment, de la automatele de ouă pot fi cumpărate caserole (de câte zece ouă) cu cinci lei bucata, preț care urcă, însă, în cazul hipermar-keturilor, deoarece vorbim și despre taxe de raft. Prețul nu este unul mare, în opinia producătorului, având în vedere că aproape un leu înseamnă numai valoarea ambalajului și a TVA.Vasile Bunduc a precizat că în perioada imediat următoare nu se anunță scumpiri majore. E drept, prețurile urcă și scad în funcție de cum evoluează prețurile și la nivel național și internațional însă, chiar dacă urmează câteva luni în care, de regulă, se înregistrează scumpiri, acestea nu vor fi prea mari.Fără bătăi mari de capAutomatul de ouă este ușor de folosit: cei care doresc să cumpere ouă introduc o bancnotă, selectează numărul de caserole, iar acestea sunt coborâte, exact ca la automatele de băuturi. Partea bună este că aparatul, care are o capacitate de 960 de ouă, 96 de ambalaje de câte zece, dă chiar și rest.