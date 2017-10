Vrei o maşină nouă? Iată super ofertele din Constanţa

Vrei o mașină nouă? Iată super ofertele din Constanța

Nu doar magazinele cu îmbrăcăminte ori diverse alte produse au în această perioadă tot felul de promoții și reduceri consistente. Și majoritatea dealerilor auto constănțeni speră să atragă cât mai mulți clienți apelând fie la tăieri de TVA, ori la includerea taxei de primă înmatriculare în prețul autoturismului, fie venind cu reduceri chiar și de câteva zeci de procente la unele modele.De exemplu, în cadrul promoțiilor din ianuarie, ȚiriacAuto Constanța oferă gratuit diagnoza electronică și verificare mecanică pentru mărcile din portofoliu: Mercedes-Benz, Ford și Hyundai. În gama Ford au pregătit discounturi de până la 30% din prețul de listă al modelelor comercializate, iar la Hyundai sunt reduceri de 15% la modelele din gamă, mergând până la 20% discount pentru i30. De asemenea, în showroomul Mercedes-Benz, Clasa C beneficiază de un discount de 7.900 euro iar GLK de 5.800 de euro reducere din prețul de listă.Nici Toyota Constanța nu se lasă mai prejos. Pe lângă programul de reduceri Optimo (ce se desfășoară pe o perioadă nedeterminată), în cadrul căruia un Yaris NG 1.0L Terra, de exemplu, poate fi cumpărat cu puțin peste 11.000 de euro, un număr limitat de mașini beneficiază de un discount între 150 și 1.850 de euro.Și constănțenii care intenționează pe acest început de an să-și achiziționeze un BMW se bucură de reduceri destul de mari. Pentru un BMW Seria 3 prețul este mai mic cu până la 5.600 de euro (plus TVA, pentru toate modelele), pentru Seria 5, reduceri de până la 7.600 euro, iar pentru Seria 7, de până la 10.000 euro. De asemenea, prețurile pentru X1, X3, X5 și X6 sunt mai mici acum cu până la 3.600 euro, 3.200 euro, 9.000 de euro, respectiv 8.000 de euro.Și Rădăcini Motors Constanța, dealer autorizat Opel, Chevrolet și Citroen, vine cu o serie de oferte speciale pentru fiecare marcă de autoturisme comercializate. Aici găsim discounturi de până la 30% pentru vehiculul comercial Citroen Jumper, iar un Citroen C1 ajunge să coste 6.150 euro fără TVA. De asemenea, sunt valabile pe acest început de an discounturi de până la 20% la gama Chevrolet, iar dacă vreți un Opel Insignia, acum este momentul să-l achiziționați. Reducerea este mai mult decât generoasă.Complexul Auto Kamsas vrea să atragă clienții cu o altă „super ofertă“, un Suzuki Swift 4x4 la un preț de 10.500 euro cu TVA și taxa de primă înmatriculare incluse.Expocar, distribuitor autorizat Opel, Chevrolet și Mazda începe anul, de asemenea, cu câteva surprize. De exemplu, până pe 31 martie, toate autoturismele Opel Corsa achiziționate au patru ani garanție. Și aici avem reduceri destul de consistente la unele modele, ce ajung chiar și la aproape 4.400 de euro (pentru un Opel Insignia). De asemenea, un Chevrolet Cruze - 163 CP poate fi achiziționat începând de la 12.668 euro cu TVA inclus și trei prime de casare incluse (prin viitorul program Remat 2012).AutoComo, un alt distribuitor autorizat al mărcilor Fiat, Alfa Romeo, Jeep și Fiat Professional se laudă cu o ofertă care ar putea fi considerată destul de tentantă de către unii cumpărători. Pentru un Fiat au acum posibilitatea să achite 50% din valoarea mașinii, la semnarea contractului, iar restul de 50% în 2013.