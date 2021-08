Vreau să mă mut la ţară, dar sunt pregătit? Argumente pro şi contra

„Eu am moştenit casa bunicilor în comuna Cobadin. M-am căsătorit în urmă cu patru ani şi am hotărât împreună cu soţul meu să începem o viaţă nouă la ţară. Îmi amintesc când eram mică şi adunam ouă din cuibar, aşa vreau să-mi cresc şi eu copiii. Să alerge desculţi prin iarba din curte, să nu ştie ce înseamnă betonul de la bloc”, ne-a declarat Anamaria Olteanu, o tânără care a ales viaţa la ţară.





Un alt tânăr, în vârstă de 35 de ani, şi-a cumpărat recent o casă în comuna Ciocârlia de Sus şi s-a apucat de agricultură. „Am plecat de la 18 ani în Italia. Visam să-mi fac un rost afară. Dar, cu trecerea anilor, am realizat că vreau să îmbătrânesc printre românii mei, că nicăieri nu-i mai bine ca acasă. După moartea bunicilor, părinţii mei nu s-au înţeles cu fraţii şi au trebuit să vândă casa bătrânească. Dar nu m-am lăsat şi cu ce am strâns în anii de pribegie, să le zicem aşa, mi-am cumpărat 10 hectare şi o casă veche pe care am demolat-o şi mi-am construit trei camere cu pridvor, cum era casa bunicilor”, ne-a povestit Matei Condurache.







Cheltuielile la ţară se reduc considerabil



În mediul on-line există o comunitate intitulată „Mutat la ţară, viaţa fără ceas” care vă poate îndruma dacă v-aţi decis să începeţi o viaţă nouă. Dacă sunteţi dispus să munciţi, să creşteţi animale şi să aveţi o mică grădină care să vă ofere produse eco, îngrijite de mâinile voastre, asta este soluţia cea mai bună. Unii specialişti recomandă pentru cei care nu au experimentat viaţa la bunici, să plece câteva zile într-un sat aproape de casă şi să vadă dacă se pot obişnui şi dacă li se potriveşte. De asemenea, trebuie să mai ţină cont de câteva aspecte. Dacă aceste persoane renunţă la jobul din oraş şi nu le oferă nimic ruralul, trebuie să se reinventeze şi de ce nu, acum este momentul să dovedească că pot câştiga bani şi din alte activităţi care ar putea fi mult mai plăcute, decât să lucreze într-un birou peste opt ore pe zi. Viaţa la ţară implică simplitate şi faptul că oamenii nu mai sunt constrânşi să ajungă „la program” îi poate scăpa de stres. Şi cheltuielile cu întreţinerea se reduc considerabil la ţară mai ales, dacă pentru început, există ceva bani de investit într-o casă ecologică.





Dacă tendinţa ultimilor ani de a te muta la ţară era una destul de timidă, pandemia de coronavirus i-a convins pe cei mai mulţi orăşeni să pornească exodul către rural. Cei mai mulţi sunt tineri, familii cu copii mici care vor să-i crească într-un mediu curat, cât mai aproape de natură. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, în 2020, s-au mutat la ţară peste 116.000 de persoane, iar de la ţară la oraş 78.000. Fuga de coronavirus, dar şi întoarcerea la origini, la natural, i-a convins pe mulţi să plece.