Vor avea curaj să înhame Biserica și Armata la jugul bugetar?

Având în vedere importanța majoră pe care o au în mecanismul socio-economic al țării, bugetele de stat și de asigurări sociale pe 2019 ar fi trebuit să fie aprobate de Parlament cu trei luni înainte de începerea anului, astfel încât instituțiile bugetare să aibă timp să se organizeze în funcție de resursele alocate. Dar teoria e una și practica e alta.Mai sunt doar trei săptămâni și România nu are nici măcar un proiect de buget de stat. Duminică, 9 decembrie 2018, premierul Viorica Dăncilă, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și Darius Vâlcov - consilierul prim-ministrului s-au întâlnit cu Liviu Dragnea – președintele PSD, pentru a discuta despre buget. Iar luni, 10 decembrie, a avut loc ședința Comitetului Executiv Național al PSD, în cadrul căreia unul dintre punctele de pe agenda discuțiilor a fost bugetul. Dacă Guvernul va reuși să aprobe proiectul în cursul acestei săptămâni, îl va putea trimite Parlamentului, la începutul săptămânii viitoare.Coaliția guvernamentală are, de pe acum, mari emoții. Pierderea majorității în Camera Deputaților ar putea fi o piedică în calea adoptării bugetului în forma dorită de actuala putere. Opoziția nu va ezita să-l respingă, obligând Guvernul să vină cu un alt proiect. Un lucru este clar: bugetul nu va mai putea fi aprobat la foc automat.Între timp, vor sosi sărbătorile de iarnă: Crăciunul, Anul Nou, Sfântul Ion… Prevăd că Boboteaza ne va prinde fără buget. N-ar fi pentru prima oară. Legea privind bugetul de stat pe 2017 a fost aprobată la o lună și jumătate de la începerea anului.v v vConstrucția bugetului de stat pe anul 2019 pornește de la premise deosebit de îngrijorătoare. În primul rând, este vorba de creșterea mai accelerată a cheltuielilor decât a veniturilor. În primele zece luni din 2018, cheltuielile bugetului general consolidat au crescut cu 18,1%, față de aceeași perioadă a anului precedent, iar veniturile cu doar 11,8%. Astfel că deficitul bugetar a sărit la 20,9 miliarde lei. Cel mai mult au crescut cheltuielile cu personalul bugetar, saltul fiind de 25,4%.Pentru a putea achita pensiile și salariile, Guvernul a fost nevoit să se împrumute la greu. Dobânzile achitate în primele zece luni ale anului au reprezentat 1,2% din PIB, fiind cu 25,5% superioare celor plătite în perioada ianuarie – octombrie 2017.În schimb, sumele atrase de la Uniunea Europeană s-au redus cu 8,13%, respectiv cu un miliard de lei, ajungând la 11,3 miliarde de lei.În al doilea rând, trebuie precizat că Guvernul nu intenționează să strângă cureaua, în 2019. Dimpotrivă, construcția bugetară pentru anul viitor are în vedere creșterea salariilor în sistemul public și a veniturilor pensionarilor, așa cum este stabilit în Legea pensiilor, a declarat premierul Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de guvern, de vineri,7 decembrie 2018. În aceeași ședință a fost aprobată hotărârea de majorare a salariului minim brut la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei, pentru angajații cu studii superioare și cu un an vechime în domeniul acestor studii, măsura urmând să fie aplicată începând cu data de 1 ianuarie 2019. De ea vor beneficia și unele categorii de bugetari.Pentru susținerea cheltuielilor din ce în ce mai mari vor fi necesare mai multe venituri. Astfel că presiunea asupra economiei și populației va continua să crească.Dar de unde să dea economia mai mulți bani? Sărmana de ea și-a cam epuizat posibilitățile de creștere. Dacă în anul 2017, produsul intern brut a făcut un salt de 6,9%, pe seama măririi consumului, creșterea lui s-a diminuat la 4,3%, în primele nouă luni din 2018.Desigur, Comisia Națională de Strategie și Prognoză prevede o creștere de 5,5% a PIB în 2019, dar eu am mari îndoieli în privința previziunilor ei. Aceeași instituție susținea, în prognoza realizată la începutul anului 2018, că produsul intern brut va fi de 6,1% și, iată, că după primele nouă luni este de numai 4,3%. Diferența de 1,8% este uriașă și arată cât de puțină încredere putem avea în previziunile acestei comisii.Pentru a acoperi gaura tot mai mare din buget, statul va fi nevoit să pună biciul pe agenții economici. Executivul nu va introduce noi taxe și impozite, pentru că s-a angajat, prin programul de guvernare să nu o facă, dar va lărgi aria de aplicare a celor vechi.Liberalul Florin Cîțu susține, pe Facebook, că ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, are un proiect privind impozitarea Bisericii și Armatei. Nu doar Dumnezeu, ci și Sfântul Gheorghe, ocrotitorul Armatei Române, sunt negri de supărare.Oare va îndrăzni Guvernul Dăncilă să înhame Biserica și Armata la jugul bugetar, alături de populație și economie? Dracu știe?!