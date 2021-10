- Noi am făcut o evaluare la nivelul Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Este evident că trecem printr-o perioadă foarte grea pentru sectorul HoReCa, firmele din acest domeniu – hotelurile, restaurantele, barurile și cafenelele - fiind foarte afectate. După cum evoluează criza sanitară este evident că de luna viitoare se va ajunge la un blocaj total. În condițiile acestea, agenții economici și angajații sunt disperați. Închiderea activităților presupune costuri uriașe pentru antreprenori. De aceea, vom solicita guvernanților reactivarea măsurilor de sprijin pentru firmele și salariații din industria HoReCa.- Mare parte din firmele nou înființate activează în domeniul serviciilor. În zona Constanței suntem dependenți de industria HoReCa și, spre fericirea noastră, lucrurile au mers bine în sezonul din acest an, cifra de afaceri crescând comparativ cu anul 2020, care, la rândul lui, a fost mai bun decât 2019. Avem o dinamică ascendentă a afacerilor din industria ospitalității, în primul rând pentru că pandemia a reorientat interesul turiștilor spre destinațiile de pe litoralul românesc. Constanța este dependentă de sectorul HoReCa, care este o industrie sezonieră, cu durata de două – trei luni. Cea de-a doua ramură de activitate care merge bine în zona noastră o reprezintă sectorul construcțiilor. De câțiva ani, acesta înregistrează o creștere foarte mare, din cauza cererii sporite de apartamente la Constanța și se pare că, la anul, vom intra într-o bulă imobiliară (o perioadă de scumpire accelerată a locuințelor – n.n.). Pe de altă parte, în urma creșterii politicii de dobândă monetară a Băncii Naționale a României se va produce o scumpire a creditelor. Acești factori vor conduce la inhibarea investițiilor în domeniul construcțiilor.- Tocmai de aceea sunt foarte multe proiecte în zona adiacentă a Constanței. Se construiește în continuare de la ieșirea din Mamaia spre Năvodari. Este o efervescență investițională foarte mare. Investitorii au început să atace și zona Valul lui Traian și sudul Constanței. Dar anul viitor, pe fondul evoluției prețurilor imobiliare și al dobânzilor la credite, sectorul construcțiilor va intra în declin și multe firme din acest domeniu vor intra în insolvență.- La această oră avem circa 200 de membri din rândul agenților economici constănțeni. Numărul lor nu s-a mărit în acest an pentru că suntem interesați de creșterea organizației noastre sub aspect calitativ, nicidecum cantitativ. Din punctul nostru de vedere este importantă dezvoltarea spiritului asociativ, să avem membri care înțeleg că trebuie să fie activi într-o structură patronală. În prezent, avem o procedură prin care cei ce aderă la organizația noastră patronală au calitatea de membri asociați timp de un an, perioadă în care trebuie să se implice în viața organizației. Abia după aceea devin membri cu drepturi depline.