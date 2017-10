„Vom cere revizuirea taxei pe stâlpi!“

r Prioritățile lui Mihai Daraban, noul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României„La preluarea președinției Camerei de Comerț și Industrie a României, am găsit un personal de execuție deprofesionalizat, care nu a desfășurat activități specifice acesteia, precum monitorizarea actelor normative aflate în dezbatere publică, cu impact asupra mediului economic” - a declarat Mihai Daraban, la întâlnirea cu presa din Constanța.Noul președinte și-a propus să transforme Camera de Comerț și Industrie a României într-o instituție activă, eficientă.„Tematicile economice pe care le-am identificat și care preocupă mediul de afaceri sunt: fiscalitatea și politica energetică. O primă ur-gență este revizuirea taxei pe stâlpi. De altfel, la momentul adoptării ei, eu am semnalat, printr-o scrisoare deschisă, lipsa de dezbatere publică. Stâlpul de electricitate și conducta de gaze nu pot fi puse pe picior de egalitate cu barajul de la Porțile de Fier, cu reactoarele de la Cernavodă ori cu docurile uscate de la Șantierul Naval Constanța și taxate la fel, cu 1,5%. Trebuie făcută diferența între construcțiile speciale care sunt mijloace de producție, care fac parte din procesul tehnologic, și restul construcțiilor. În ceea ce privește politica energetică, avem în vedere faptul că prețurile la gaz și electricitate fac tot mai dificilă susținerea producției indus-triale în România” - a spus președintele CCIR.Instituția își va asuma rolul de partener de dialog cu factorii de decizie politică.„Vom dialoga cu toate palatele. CCIR nu va putea fi atrasă în niciun joc politic. De altfel, la Constanța, noi am prevăzut în statutul Camerei că președintele ei nu are voie să fie nici măcar membru al unui partid. Orice afiliere politică este o piedică în îndeplinirea misiunii președintelui CCIR. În urmă cu o lună, la preluarea interimatului președinției CCIR, am vorbit cu premierul Victor Ponta, care ne-a invitat să facem parte din Coaliția pentru Dezvoltarea României. I-am spus că, dacă sunt acte normative care lovesc mediul de afaceri, cu toată părerea de rău trebuie să reacționăm, în limitele legii și decenței.”În curând, CCIR va înființa o echipă de lucru care va monitoriza actele normative puse în dezbatere publică.Daraban a operat schimbări de esență la Arbitrajul Comercial Internațional, menite să redea încrederea în această instituție.„Am revenit la regulile vechi, astfel ca părțile să își desemneze singure arbitrii, iar aceștia să-și aleagă liber supraarbitrul. Am desființat autoritatea de nominare ca prerogativă a președintelui CCIR. Era o imixtiune în treburile acestei instituții.”Nici Romexpo, compania la care CCIR deține 90% din acțiuni, nu scapă fără schimbări. Daraban a cerut imperativ conducerii acesteia să adopte o politică de prețuri flexibilă, pentru a atrage toți organizatorii de târguri și expoziții din capitală.Referindu-se la viitoarea criză de lucrători calificați cu care se va confrunta economia națională în viitorul apropiat, președintele CCIR a declarat: „Învățământul și economia din România sunt două linii paralele. Învățământul tehnic mediu și superior nu sunt adaptate nevoi-lor economiei. În anii 2006 - 2008, șantierele navale din Constanța. Mangalia și Midia aveau nevoie de sute de sudori, iar învățământul profesional din județul nostru scotea doar 10 sudori pe an. În cadrul CCIR vom discuta preluarea școlilor de meserii sub egida camerelor de comerț județene.”