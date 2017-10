Volvo şi-a ales un nou dealer în Constanţa!

Volvo și-a ales un nou dealer în Constanța!

r Cele mai noi modele din gamă, respectiv XC60, S60 și V40, pot fi găsite și testate la Exclusiv AutoConstănțenii care își doresc să afle mai multe despre cele mai „proaspete” modele Volvo și, foarte important, să le și testeze le găsesc acum la Exclusiv Auto, noul dealer din Constanța al constructorului auto.„Experiența acumulată până în prezent în managementul vânzărilor și a servisării de automobile ne consolidează poziția de dealer multibrand - Land Rover, Jaguar, Subaru, Hyundai, Mitsubishi și acum Volvo - oferind servicii de înaltă calitate în conformitate cu standardele producătorilor. În plus, ocupăm poziția de leader în topul vânzărilor naționale, pe provincie, pentru mai multe branduri”, spun reprezentanții Exclusiv Auto.Modele unul și unulÎn noul showroom Volvo din Constanța, care este situat pe B-dul Alexandru Lăpușneanu (zona Tro-cadero), constănțenii pot găsi cele mai noi modele din gamă, res-pectiv XC60 și S60, ambele modelier 2014 facelift, dar și V40 Cross Country.Printre dotările modelelor cu facelift, se numără sistemul City Safety, Cross Traffic Alert, Road Sign Information, padelele de pe volan pentru cutia automată, volanul încălzit, parbriz încălzit cu senzor de ploaie și Active High Beam Control. Vorbim de recu-noașterea semnelor de circulație (road sign information ), de asistentul pentru păstrarea benzii de rulare care poate ajusta ușor volanul (Lane change merge aid), de avertizarea pentru ieșirea din parcare și de sistemul de identifi-care a pietonilor și, mai nou, al bicicliștilor, o inovație pe piață (full autobrake și pedestrian and cyclist detection).„Un brand trebuie să-i determine pe clienți să se gândească la un anumit cuvânt, atunci când se vorbește despre el; de preferat unul favorabil. Volvo înseamnă și va însemna siguranță”, spun reprezentanții Exclusiv Auto.Oferte de sezonLa început de drum, Exclusiv Auto își așteaptă clienții cu o serie de oferte și pachete speciale avantajoase. Astfel că, în service-ul situat pe strada Intrarea Mangaliei nr. 78A, se desfășoară o campanie de iarnă ce include trei servicii gratuite pentru client (up-date de soft, verificare computerizată și extinderea gratuită cu un an a serviciului de asistență rutieră), precum și reduceri considerabile la piese, accesorii și manoperă (10% la piesele de întreținere, 20% la manopera revizie, 50% pentru ulei motor precum și 25% reducere la achiziția unor pachete de accesorii originale Volvo, special create pentru nevoile sezonului de iarnă pentru modelele XC60, S60, V60, V40 și V40 CC).Service-ul Exlusiv Auto oferă, de altfel, întreaga gamă de servicii post-vânzare (reparații mecanice, tinichigerie și vopsitorie, ITP, diagnoză auto, vânzări piese și accesorii, asistență rutieră, mașină la schimb, consilier daune, buy-back).