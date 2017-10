Comparativ cu anul trecut

Volumul mărfurilor care au traversat Canalul Dunăre - Marea Neagră a crescut cu 8%

Traficul pe canalele navigabile pe luna iulie a totalizat o capacitate de 2,45 milioane de tone, obținându-se astfel o creștere față de tranzitul prognozat cu peste 16%, a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, Ovidiu Cupșa, directorul Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile" Constanța. Potrivit acestuia, rezultatele sunt cu atât mai mulțumitoare cu cât, în cursul lunii iulie, cotele apelor Dunării au avut o evoluție fluctuantă. Totuși, în ciuda acestor aspecte, directorul s-a arătat îngrijorat de faptul că, în ultima săptămână, a scăzut din nou, ajungând ca în momentul de față, la Cernavodă, să fie cu 85 de centimetri sub cotele normale. „Pe noi nu ne-a afectat chiar atât de tare seceta, ci mai degrabă de transportatori. Acest lucru este demonstrat tocmai de faptul că am obținut o creștere de 16% . Mai mult decât atât, la nivelul întregului an, creșterea este de 8%, ceea ce înseamnă că vom avea de unde să acoperim eventualele pierderi care ar putea apărea în toamnă. Însă, după cum se prezintă lucrurile, este posibil ca nivelul Dunării să mai scadă cu opt centimetri", a declarat Ovidiu Cupșa. În ceea ce privește categoria de mărfuri creșterea cea mai importantă s-a înregistrat la transportul de minereu de fier, care în această perioadă a fost de aproximativ trei milioane tone capacitate, dintr-un total de 16 milioane de tone tranzitate.