Volkswagen Eos, decapotabila pe gustul lui Mihai Trăistariu

Cântărețul Mihai Trăistariu conduce, începând de ieri, o decapotabilă albă, marca Volkswagen Eos.„O mașină frumoasă, de vară, potrivită pentru această perioadă a schimbărilor pentru mine. Mi-a crescut părul, încerc să mă preocup mai mult de mine, de imaginea și de sănătatea mea. Chiar și titlul albumului pe care-l pregătesc este «Change» (n.r. - schimbare)”, a mărturisit cântărețul, pentru „Cuget Liber”.„Este a treia mașină din viața mea. Am mai avut un Porsche și un Peugeot, ambele decapotabile. Îmi plac mașinile decapotabile, mașinile despuiate, să spun așa. Mai ales că apeși pe un buton și ele își dau jos hainele”, a continuat artistul, în stilu-i glumeț caracteristic.Cât privește motivele pentru care a ales un Volkswagen Eos, cântărețul a mărturisit că a avut rațiuni practice: „Am căutat să consume puțin. Are și impozitul mic, iar piesele se găsesc ușor. Imaginați-vă, la Porsche-ul violet doi ani m-am chinuit să-i găsesc motor. Și am stat cu mașina în garaj, de ruginise, pentru că nu-i găseam un motor la mâna a doua, așa că am vândut-o. Volkswagen-ul este o mașină nemțească, de încredere, iar modelul acesta mi se potrivește, căci așa cum am spus, îmi plac mașinile decapotabile”.Autoturismul, în valoare de 32.000 de euro, a fost achiziționat în leasing de la dealerul autorizat Cardinal Motors din municipiul Constanța. „Modelul preferat de artist este decapotabil, are motorizare pe benzină și este echipat cu o multitudine de dotări de ultimă oră. Mașina se potrivește cu stilul cântărețului, oferindu-i libertatea unui cabriolet și dinamica unui coupe”, a declarat Dumitru Caragheorghe, directorul general Cardinal Motors.Volkswagenul Eos, cu un motor de 1,4 l, PSI de 122 cai putere, are o cutie manuală cu șase trepte; o suspensie „prietenoasă”, potrivită șoselelor din țara noastră, după cum spun cei care au condus-o. De asemenea, este dotată cu senzori de lumină, de ploaie și chiar și spălător de faruri. Se impune menționat că VW Eos are parbrizul ranforsat, oferind siguranță în cazul unui accident, este singura decapotabilă care vine cu trapă din sticlă, ca echipare standard și poate fi decapotată și în timpul mersului, până la maximum 30 de km/oră.Dealerul Cardinal Motors a fost înființat în anul 1994, la Constanța. Pe lângă comercializarea modelelor Volkswagen, compania oferă servicii de finanțare și servisare la standardele Volkswagen, fiind un partener de încredere pentru toți clienții săi.