Vlădescu: „TVA nu va fi majorată“

Ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu a declarat că taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu va fi majorată, fiind purtate în prezent discuții despre lărgirea bazei de impozitare. Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează, potrivit ultimului raport, că România va înregistra în 2011 cea mai bună performanță economică din Europa, cu o creștere a PIB-ului de 5,1%, cu toate că pentru acest an a coborât estimarea de creștere economică de la 1,3% la 0,8%. De asemenea, Fondul a majorat estimarea în ceea ce privește inflația din România în acest an, de la 3,6% la 4%, în vreme ce în 2011 creșterea medie a prețurilor de consum s-ar putea tempera la 3,1%. În privința deficitului de cont curent, FMI anticipează pentru România un nivel de 5,5% atât pentru 2010, cât și în 2011, ușor sub cel anticipat în precedentul raport, din octombrie 2009, de 5,6%.