Visuri spulberate pentru tineri. Joaca de-a TVA-ul i-a lăsat fără o locuinţă

În octombrie 2020, Camera Deputaţilor modifica art.291 din Legea 227/2015. Acesta prevedea aplicarea cotei reduse de TVA de 5% asupra bazei de impozitare pentru locuinţele cu o suprafaţă utilă de maximum 120 de metri pătraţi, a căror valoare nu depăşeşte suma de 140.000 de euro, adică 450.000 de lei, achiziţionate de persoane fizice. Cota redusă se aplica doar apartamentelor care în momentul vânzării se putea locui în ele. Dezvoltatorii imobiliari au fost încântaţi de reducerea TVA-ului de la 19% la 5%, pentru că aşa puteau vinde mai uşor apartementele de trei sau patru camere care deveneau accesibile şi persoanelor cu copii. Amânarea peste noapte a aplicării noii cote de TVA i-a bulversat şi mai ales i-a încurcat. „Pentru noi, această decizie luată pe ascuns, noaptea, ne-a lăsat fără cuvinte. Din octombrie şi până în decembrie am semnat trei contracte pentru apartamente cu trei camere. Vă daţi seama că în acest joc sunt implicate trei entităţi: dezvoltatorul imobiliar, clientul şi banca. Doi dintre clienţi au cerut amânarea derulării contractului până la un an de zile, iar cel de-al treilea s-a împrumutat de la prieteni şi a plătit un preţ mai mare pentru apartament”, a declarat Mirela Tănase, project manager, dezvoltator imobiliar. „Compania noastră a apelat la o firmă de avocatură să putem rezolva ce a stricat guvernul. Avem încheiate contracte de cumpărare cu TVA de 5% dar oamenii au renunţat să plătescă un preţ mai mare. Şi au rămas cu avansul dat şi fără casă. Ne vom duce în instanţă să putem prelungi termenele de livrare a locuinţelor până în 2022, când sperăm să se aplice TVA mai mic. Dacă nu, trebuie să dăm banii înapoi”, a spus Loredana Moisoiu, director vânzări.Preţul apartamentelor noi de trei camere variază în funcţie de suprafaţă, de utilităţi, de finisaje şi de dotări. Pentru un apartament nou, de trei camere, în zona Campusul Universitar cu o suprafaţă construită de 83 mp preţul este de 90.000 euro + TVA 19%. Un apartament tot de trei camere în zona Tomis Plus cu o suprafaţă utilă de 103 mp costă 105.900 euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată de 19%. Practic şi într-un caz şi într-altul, cei care vând apartamente nu au de pierdut nimic. Acum, cu TVA de 19% preţul este compus din două componente, iar statul câştigă şi el nişte bani. Dacă ar fi scăzut TVA-ul la 5%, oferta dezvoltatorului imobiliar ar fi sunat „cu TVA inclus” iar statul ar fi colectat mai puţini bani din vânzarea locuinţelor. Pe când aşa, cei care pierd sunt tot oamenii simpli, cu nevoi locative reale. Pentru ei puşculiţa e din ce în ce mai goală şi într-adevăr pentru tinerii cu doi, trei copii ar fi fost un sprijin real.